BERNSTEIN RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 434,50 Franken belassen. Medikamente gegen die Krankheit Alzheimer seien eine unterschätzte Geschäftschance auf Jahrzehnte hinaus, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung sei allerdings auf dem Stand wie die der Multiple-Sklerose-Medikamente vor 25 Jahren. Der Bedarf sei indes hoch, da existierende Mittel nur marginal effektiv seien. Mit einem jüngst zugelassenen Bluttest von Roche dürfte der potenzielle Markt noch einmal kräftig wachsen./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 434,50
Kursziel alt: 434,50
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 434,50
Kursziel alt: 434,50
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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