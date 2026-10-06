DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RIO TINTO auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 7400 Pence belassen. Berichten zufolge stehe der Bergbaukonzern kurz vor dem Verkauf seiner australischen und kanadischen Strom- und Übertragungsanlagen für rund 7 Milliarden australische Dollar, was etwa 3 Prozent der Marktkapitalisierung entspreche, schrieb Liam Fitzpatrick am Dienstag. Zudem habe Rio mit den jüngsten Geschäftszahlen angekündigt, wohl noch vor Jahresende Veräußerungen im Gesamtwert von rund 5 Milliarden US-Dollar bekanntzugeben. Sollte die Infrastruktur-Transaktion ähnlich wie ein Stromdeal von Konkurrent BHP strukturiert sein und der Markt ähnlich positiv reagieren, könnten die Barerlöse vom Markt fast als "geschenktes Geld" betrachtet werden, wobei die damit verbundenen Verbindlichkeiten aus der Nettoverschuldung herausgerechnet würden./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET
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Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 84,63EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Liam Fitzpatrick
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 74
Kursziel alt: 74
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Liam Fitzpatrick
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 74
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