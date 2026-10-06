DZ BANK stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Air Liquide von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Gaskonzern biete ein "starkes Trio" aus höheren Margen, steigenden Gewinnen (EPS) und attraktiven Kapitalrückflüssen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Hohe Wechselkosten und Markteintrittsbarrieren sicherten die Preissetzungsmacht und stützten die angestrebte Margensteigerung. Der Ausbau von Halbleiterkapazitäten für KI-Anwendungen treibe die Nachfrage nach margenstarken Spezialgasen an, und steigende Dividenden sowie Aktienrückkäufe erhöhten die Aktionärsrendite./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 10:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 10:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 169,4EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Aristotelis Moutopoulos
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Aristotelis Moutopoulos
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