Shopify Aktie heute im Plus - 06.10.2026

Die Anleger von Shopify dürfen sich über ein Kursplus von +3,18 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 147,24€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,97 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Shopify Aktie. Nach einem Plus von +0,97 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 147,24€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Shopify Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Shopify Aktie damit um +15,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Shopify auf +6,61 %.

Shopify Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,62 % 1 Monat +17,31 % 3 Monate +40,02 % 1 Jahr +6,96 %

Informationen zur Shopify Aktie

Stand: 06.10.2026, 14:42 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 177,66 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Shopify

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. Salesforce notiert im Plus, mit +0,66 %.

Shopify Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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