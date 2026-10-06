Amadeus FiRe Aktie steigt - 06.10.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Amadeus FiRe Aktie. Mit einer Performance von +3,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amadeus FiRe Aktie. Nach einem Plus von +5,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 16,360€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Amadeus FiRe ist ein spezialisierter Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte, IT und Finance/Accounting. Kerngeschäft: Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim Management sowie Weiterbildung über Comcave. Starke Position im deutschen Nischenmarkt für qualifizierte Fachkräfte. Wichtige Wettbewerber: Hays, Randstad, Robert Half. USP: Spezialisierung, Kombination aus Personaldienstleistung und Weiterbildung.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Amadeus FiRe trotz des heutigen Kurssprungs mit -22,51 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Amadeus FiRe auf -61,16 %.

Amadeus FiRe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat -13,56 % 3 Monate -22,51 % 1 Jahr -68,31 %

Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

Stand: 06.10.2026, 14:42 Uhr

Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,87 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adecco Group, Randstad und Co.

Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,22 %. Randstad notiert im Plus, mit +0,26 %.

Amadeus FiRe Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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