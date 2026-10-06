MPCM stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Chipzulieferers am 5. November habe er seine Schätzungen gesenkt, schrieb Malte Schaumann in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Hintergrund seien zunehmende Hinweise auf Lieferengpässe bei Komponenten, welche kurzfristig ein Risiko bedeuteten. Die Nachfrage sei indes nicht das Problem - der Auftragseingang sollte sehr hoch bleiben./rob/gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 73,50EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 14:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

