MPCM stuft Suss MicroTec auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Chipzulieferers am 5. November habe er seine Schätzungen gesenkt, schrieb Malte Schaumann in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Hintergrund seien zunehmende Hinweise auf Lieferengpässe bei Komponenten, welche kurzfristig ein Risiko bedeuteten. Die Nachfrage sei indes nicht das Problem - der Auftragseingang sollte sehr hoch bleiben./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 73,50EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 14:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 105
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 105
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