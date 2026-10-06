MPCM stuft RATIONAL AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Rational auf "Buy" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Der Großküchenausrüster habe auf einer Vorab-Informationsveranstaltung zu den Quartalszahlen einen leicht positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die zum Monatsbeginn wirksam gewordenen Preiserhöhungen kämen ein wenig früher als von ihm angenommen. Dies untermauere die Intention des Managements, die Margen zu verteidigen./rob/gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 578EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 14:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 800
Kursziel alt: 800
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 800
Kursziel alt: 800
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