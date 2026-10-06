MPCM stuft RATIONAL AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Rational auf "Buy" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Der Großküchenausrüster habe auf einer Vorab-Informationsveranstaltung zu den Quartalszahlen einen leicht positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die zum Monatsbeginn wirksam gewordenen Preiserhöhungen kämen ein wenig früher als von ihm angenommen. Dies untermauere die Intention des Managements, die Margen zu verteidigen./rob/gl/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 578EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 14:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 800

Kursziel alt: 800

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

