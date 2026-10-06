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    thyssenkrupp nucera: Europas erstes eigenes Elektrolyse-Montagezentrum

    Mehr Tempo für grünen Wasserstoff: thyssenkrupp nucera baut bei Porto sein erstes zentrales Montagezentrum für Elektrolysezellen. Ab 2028 sollen dort montagefertige Zellpakete entstehen.

    thyssenkrupp nucera: Europas erstes eigenes Elektrolyse-Montagezentrum
    Foto: thyssenkrupp nucera
    • thyssenkrupp nucera errichtet erstmals ein eigenes, zentrales Montagezentrum für Elektrolysezellen im VGP-Park in Vila Nova de Gaia bei Porto, Portugal.
    • Die mehr als 7.500 Quadratmeter große Halle soll zunächst Zellen für die alkalische Wasserelektrolyse montieren; die Zellmontage ist ab 2028 geplant.
    • Standardisierte, teilautomatisierte Montagelinien sollen mehrere Zellen parallel bearbeiten, Durchlaufzeiten verkürzen und die Montagekapazität gegenüber der bisherigen manuellen Montage deutlich erhöhen.
    • Kunden erhalten montagefertige Zellpakete und benötigen keine eigene Montageinfrastruktur. Das verringert ihren Planungs-, Personal- und Ressourcenaufwand und vereinfacht Service und Zelltausch.
    • Ab 2028 soll der Standort zunächst Zellen für das „Onuba“-Projekt des Energieunternehmens Moeve fertigen und weitere europäische sowie europanahe Projekte bedienen.
    • thyssenkrupp nucera investiert 10 bis 14 Millionen Euro in den Assembly Hub; Portugal fördert das Vorhaben über das COMPETE2030-Programm mit rund 3,7 Millionen Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Kepler Cheuvreux Energy Services Conference, bei thyssenkrupp nucera ist am 07.10.2026.

    Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,7800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,26 % im Plus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,7650EUR das entspricht einem Minus von -0,17 % seit der Veröffentlichung.


    thyssenkrupp nucera

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    ISIN:DE000NCA0001WKN:NCA000
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