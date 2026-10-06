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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Telekom Aktie fällt auf 26,52€ - 06.10.2026

    Kursbewegung von -1,30 % bei Deutsche Telekom am 06.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie fällt auf 26,52€ - 06.10.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Deutsche Telekom Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 06.10.2026

    Rote Vorzeichen bei Deutsche Telekom: Der Kurs rutscht um -1,30 % auf 26,52 ab. Nach dem Plus von +1,05 % am Vortag kommt es heute bei Deutsche Telekom zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -1,30 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Deutsche Telekom nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +4,94 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -0,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,71 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Telekom eine negative Entwicklung von -4,46 % erlebt.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,56 %
    1 Monat -6,71 %
    3 Monate +4,94 %
    1 Jahr -8,82 %
    Stand: 06.10.2026, 14:52 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang Richtung 25 Euro und mögliche weitere Verluste bis unter 20 Euro. Diskutiert werden Bewertung, Dividendenrendite, Aktienrückkäufe sowie Wachstumschancen und Konkurrenzrisiken bei T-Mobile US. Im Fokus stehen zudem KI-Pläne: bis 2030 rund 800 Mio. Euro KI-Umsatz im Geschäftskundenbereich außerhalb der USA und 2,5 Mrd. Euro Kosteneinsparungen. Die Telekom hat ihre Prognose und mittelfristigen Ziele bestätigt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 128,71 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 06.10. - FTSE Athex 20 stark +1,64 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Öl, Zinsen und Inflation bleiben marktbestimmend


    Die deutschen Aktienmärkte haben sich in der vergangenen Woche einmal mehr im Spannungsfeld zwischen Ölpreissorgen, Zinsängsten und Inflationssorgen auf der einen Seite sowie Konjunkturhoffnungen und KI-Boom auf der anderen Seite bewegt. Dabei …

    Deutsche Telekom-Aktie startet Erholung


    Die Deutsche Telekom-Aktie meldet sich nach dem jüngsten Ausverkauf zurück. In meiner Analyse vor gut zwei Wochen hatte ich nach dem Bruch von 28,11 € einen Rücklauf in die Unterstützungszone zwischen 26,32 und 25,70 € präferiert. Genau dort fand der Abverkauf zunächst Halt und mit aktuell 26,69 € läuft nun der erwartbare Erholungsversuch. Damit müssen […] The post Deutsche Telekom-Aktie startet Erholung first appeared on sharedeals.de.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,88 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,51 %. Telefonica verliert -0,12 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,87 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Deutsche Telekom Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Telekom Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Telekom Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Deutsche Telekom

    -1,53 %
    -0,86 %
    -6,99 %
    +4,62 %
    -9,10 %
    +33,28 %
    +54,85 %
    +85,18 %
    +67,42 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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