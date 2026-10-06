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    Besonders beachtet!

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    DroneShield - Aktie zeigt Schwäche - 06.10.2026

    Kursbewegung von -2,77 % bei DroneShield am 06.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - DroneShield - Aktie zeigt Schwäche - 06.10.2026
    Foto: 763307657

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2026

    Die DroneShield Aktie ist bisher um -2,77 % auf 1,0725 gefallen. Das sind -0,0305  weniger als am letzten Handelstag. Es bleibt ungemütlich für DroneShield: Nach einem Rückgang von -0,14 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,77 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DroneShield insgesamt ein Minus von -30,39 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +7,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield -43,28 % verloren.

    DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,65 %
    1 Monat -0,97 %
    3 Monate -30,39 %
    1 Jahr -69,97 %
    Stand: 06.10.2026, 14:52 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine umstrittene Bodenbildung bei 1,60 AUD, die gemeldete Shortquote von 15,17 % und die Nachhaltigkeit jüngster Kursanstiege. Diskutiert werden ein möglicher Short Squeeze, das neue Abo-Modell, die Softwarestrategie und der Ausbau der Fertigungskapazitäten. EU-finanzierte Drohnenabwehrprojekte gelten als Auftragschancen, konkrete Abschlüsse stehen aber aus. Hinzu kommen Übernahmespekulationen rund um Partner Robin Radar und DroneShield.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

    Zur DroneShield Diskussion

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 925 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 992,43 Mio. € wert.

    Verbio, Samsung SDI JH & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,83 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,04 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,33 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,55 %

    DroneShield Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    -3,08 %
    +7,00 %
    -1,57 %
    -30,81 %
    -70,15 %
    +574,37 %
    +879,32 %
    +325,90 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA
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