Stryker Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 06.10.2026

Rote Vorzeichen bei Stryker: Der Kurs rutscht um -3,72 % auf 244,30€ ab. Die Stryker Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,30 % wieder ab und notiert heute bei 244,30€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Stryker ist ein US-Medizintechnik-Konzern mit Fokus auf Orthopädie, chirurgische Instrumente, Endoskopie und Neurotechnologie. Kernprodukte: Implantate (Gelenke, Trauma), OP-Ausstattung, Navigations- und Robotiksysteme. Starke Marktstellung, v.a. in Orthopädie/Wirbelsäule. Wichtige Wettbewerber: Johnson & Johnson/DePuy Synthes, Zimmer Biomet, Medtronic, Smith+Nephew. USP: breite Produktpalette, starke Klinikbeziehungen, Robotik (Mako).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Stryker mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,58 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stryker Aktie damit um +4,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,16 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Stryker -15,58 % verloren.

Während Stryker deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,43 %. Damit gehört Stryker heute zu den auffälligeren Werten.

Stryker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,27 % 1 Monat -3,16 % 3 Monate -11,58 % 1 Jahr -19,90 %

Informationen zur Stryker Aktie

Stand: 06.10.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 384 Mio. Stryker Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,67 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Stryker

Boston Scientific, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,77 %. Smith & Nephew notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Medtronic notiert im Plus, mit +0,41 %.

Lohnt sich ein Investment in die Stryker Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Stryker Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Stryker Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.