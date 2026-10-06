Keine KI, kein Öl, kein Trump – einfach eine Aktie mit starken Aussichten!

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American Express

Die in den vergangenen Wochen und Monaten stark steigenden Anleiherenditen haben zu einer Spaltung des Aktienmarktes geführt. Während KI-Werte den hohen Realzinsen trotzen konnten, ging es für die Unternehmensanteile vieler Branchen bergab. Zuletzt war die Schere zwischen Aktien auf 52-Wochen-Hochs und solchen mit Jahrestiefs sogar so groß wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das deuteten viele Beobachterinnen und Beobachter als Zeichen eines drohenden Crashs.

Inzwischen zeichnet sich am Anleihenmarkt Entspannung ab, während die Wachstumsaussichten für viele Volkswirtschaften unverändert gut sind. Das nährt die Hoffnung darauf, dass auch Verbraucherinnen und Verbraucher bald wieder mehr Geld zur Verfügung haben – sie leiden unter stark gestiegenen Lebenshaltungskosten im Zusammenhang mit dem Energiepreisanstieg seit dem Beginn des Iran-Krieges. Ist das der Fall, kann der private Konsum wieder stärker mit zum Wirtschaftswachstum beitragen und für eine breitere Basis am Aktienmarkt sorgen.

Für diese Entwicklung besonders aussichtsreich ist der Finanzdienstleister American Express positioniert. Das Unternehmen bedient mit seinen Reiseversicherungen und Kreditkartenangeboten vor allem überdurchschnittlich einkommensstarke Kundinnen und Kunden. Die dürften die ersten sein, die bereit sind, wieder mehr Geld auszugeben. Vor diesem Hintergrund wirkt der Abverkauf der Anteile von über 20 Prozent in den vergangenen Monaten wie eine erstklassige Einstiegschance – die mit dem Call-Optionsschein MK9LSB für Gewinne von 100 Prozent und mehr sorgen könnte.

American Express Chartsignale

Langfristiger Aufwärtstrend: American Express befindet sich in einer übergeordneten, mehrjährigen Anstiegsbewegung mit überdurchschnittlich hohen Kursgewinnen.

American Express befindet sich in einer übergeordneten, mehrjährigen Anstiegsbewegung mit überdurchschnittlich hohen Kursgewinnen. Monatelange Konsolidierung: In den vergangenen Monaten ist es nach bearishen Divergenzen und technisch überkauften Zuständen zu einer Korrektur gekommen.

In den vergangenen Monaten ist es nach bearishen Divergenzen und technisch überkauften Zuständen zu einer Korrektur gekommen. Wichtige Unterstützung erreicht: Im Bereich von 290 bis 300 US-Dollar trifft die Aktie auf eine bewährte Unterstützung, die als Sprungbrett für eine Erholung dienen könnte.

Im Bereich von 290 bis 300 US-Dollar trifft die Aktie auf eine bewährte Unterstützung, die als Sprungbrett für eine Erholung dienen könnte. Bullishe Divergenzen: In den technischen Indikatoren liegen inzwischen Aufwärtstrends vor. Das könnte eine unmittelbar bevorstehende Erholung ankündigen.

Sogar Warren Buffett schwört auf diese Aktie

Hinter American Express verbirgt sich nicht nur der weltweit drittgrößte Anbieter von Kreditkarten, sondern auch ein Anbieter von Reise- und Zusatzversicherungen. Dabei wird vor allem auf die Kombination eines Abonnements- mit einem Bonussystem gesetzt. Wer sich für eine kostenpflichtige American-Express-Karte entscheidet, zahlt zwar eine jährliche Mitgliedschaftsgebühr, erhält im Gegenzug aber auch zahlreiche Vergünstigungen. Das sorgt für eine hohe und langjährige Kundenbindung, die wiederum für planbare Erlöse und Cashflows mit großer Sichtbarkeit sorgen.

Nicht umsonst ist American Express eine der langfristigsten und gleichzeitig größten Positionen im Anlageportfolio von Berkshire Hathaway, der von Investmentlegende Warren Buffett gegründeten Beteiligungsgesellschaft. Mit einem Marktwert von 46,3 Milliarden US-Dollar und einem Anteil von 22,5 Prozent ist das Unternehmen hinter Apple die zweitgrößte Einzelbeteiligung. Das spricht für die hohe Qualität, die dem Unternehmen zugesprochen wird.

Hohe Outperformance dank zuverlässiger Geschäftsentwicklung

Der langfristige Unternehmenserfolg gibt nicht nur Warren Buffett recht. In den vergangenen 10 Jahren erwirtschafteten die Anteile eine Gesamtrendite (Kursentwicklung + Dividende) von rund 442 Prozent, womit der US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+328 Prozent) deutlich geschlagen werden konnte. Der langfristig starke Trend ist dabei durch die Geschäftsentwicklung gedeckt.

Die Erlöse kletterten von 33,2 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2026 auf 70,9 Milliarden US-Dollar in den zurückliegenden 12 Monaten (+113,5 Prozent). Der Nettogewinn kletterte im selben Zeitraum von 5,38 auf 11,45 Milliarden US-Dollar (+112,8 Prozent) und damit in vergleichbarer Größenordnung. Angesichts zurückhaltend agierender Verbraucherinnen und Verbraucher wuchsen die Erlöse im letzten Quartal zum ersten Mal seit drei Berichtsperioden jedoch "nur" noch im einstelligen Prozentbereich. Da am Markt befürchtet wurde, dass daraus ein neuer Trend werden könnte, korrigierte die Aktie in den vergangenen Monaten stark.

Technisch zeichnet sich eine Erholung ab

Der langfristige Aufwärtstrend hat dadurch erste Kratzer bekommen, allerdings noch ohne grundsätzlich in Frage zu stehen. Zwar fielen die Anteile zuletzt unter die gleitenden Durchschnitte, außerdem kam es zu einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal, inzwischen hat American Express im Bereich von 300 US-Dollar aber eine wichtige Unterstützung erreicht, die bereits für erstes Kaufinteresse sorgte. Das stärkt die Aussichten auf einen Rebound ausgehend von diesem Kursbereich, der sich zur Unterseite bis etwa 290 US-Dollar erstreckt. Erst Kurse nachhaltig darunter würden das Chartbild dauerhaft weiter eintrüben.

So weit könnte es allerdings gar nicht kommen, denn obwohl es in den Durchschnittslinien zuletzt zu einem Death Cross und damit einem Verkaufssignal gekommen ist, überwiegen zunehmend die Indizien für eine Gegenbewegung. Für eine solche sprechen vor allem die Bodenbildung im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie der Aufwärtstrend im Trendstärkeindikator MACD, dem außerdem der Sprung über die Signallinie und damit ein Entspannungssignal im noch intakten Abwärtstrend der Aktie gelungen ist. Das genügt nach längeren Verkaufsperioden bereits häufig für eine Erholung.

Eine solche hätte zunächst Platz bis zum Widerstand zwischen 325 und 330 US-Dollar, wo auch die beiden Durchschnittslinien liegen. Gelingt der Sprung darüber, wartet bei rund 355 US-Dollar eine weitere Abwärtstrendlinie. Für Kurse darüber dürfte dann der langfristige Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden. Sollten hingegen 290 US-Dollar aufgegeben werden, dürfte das Tief aus dem vergangenen Jahr bei 225 US-Dollar angelaufen werden – hier wäre die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,1 allerdings durch die Bewertung vor weiteren Verlusten geschützt.

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Erst über- jetzt eher wieder unterbewertet

Waren die Anteile für einige Zeit sowohl gegenüber dem Branchendurchschnitt als auch der historischen Norm überbewertet, hat sich das vor dem Hintergrund der monatelangen Konsolidierung relativiert. Mit einem KGVe 2026 von 17,2 notiert American Express wieder unter dem 5-Jahres-Mittel von 17,9. Auch beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist die Bewertung wieder unter das Niveau der Vorjahre gerutscht. Geringfügige Aufschläge liegen hingegen beim Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) vor – eine Folge dessen, dass Beobachterinnen und Beobachter angesichts der wachsenden Konsumzurückhaltung von Verbraucherinnen und Verbrauchern mit einem etwas geringeren Gewinnwachstum rechnen.

Vor dem Hintergrund der stark steigenden Anleiherenditen gewinnen gesunde Unternehmensbilanzen zunehmend an Relevanz. Hier hat American Express in den vergangenen Jahren seine Hausaufgaben gemacht. Die Nettoverschuldung konnte von 29,1 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2016 auf 13,3 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal reduziert werden. Das entspricht rund dem 2-Fachen des EBITDA, was ein hervorragender Wert ist. Dementsprechend kann es sich das Unternehmen erlauben, an seinen milliardenschweren Aktienrückkäufen und Dividendenerhöhungen im zweistelligen Prozentbereich festzuhalten. Insgesamt bietet die Aktie auf dem aktuellen Kurs- und Bewertungsniveau viel Substanz und einen hohen Gegenwert.

Analystinnen und Analysten sind vorsichtig optimistisch

An der Wall Street werden die mittelfristigen Aussichten der Aktie überwiegend positiv bewertet. Zwar liegen bei insgesamt 29 Einschätzungen zu American Express 14 Bewertungen mit "Halten" vor, dem stehen aber 9 Empfehlungen zum "Kaufen" und 6 weitere zum "Übergewichten" gegenüber, woraus sich in der Summe aller Beurteilungen ein Votum mit "Übergewichten" ergibt.

Der faire Wert der Aktie wird von Analystinnen und Analysten im Mittel mit 372,33 US-Dollar beziffert. Das impliziert gegenüber dem Schlusskurs vom Montagabend eine Upside von 22,5 Prozent. Dabei reichen die Kursziele von 320,00 US-Dollar (+5,3 Prozent) auf der Unterseite bis 450,00 US-Dollar auf der Oberseite (+48,0 Prozent). Trotz der jüngsten Korrektur haben in den vergangenen Monaten nur wenige Expertinnen und Experten ihre Einschätzung zu American Express verändert.

American Express auf einen Blick

ISIN: DE000MK9LSB9

DE000MK9LSB9 Marktkapitalisierung: 207,5 Milliarden US-Dollar

207,5 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 1,25 Prozent

1,25 Prozent KGVe 2026: 17,2

17,2 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Übergewichten Fairer Wert (laut Konsens): 372,33 US-Dollar

372,33 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +22,5 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Die aussichtsreiche Position von American Express, sowohl von wieder steigenden Konsumausgaben als auch einer Sektorrotation am Aktienmarkt beziehungsweise einer Erholung zuletzt unter Druck geratener Wertpapiere zu profitieren, machen die Aktie jetzt zu einem Kauf – auch aufgrund der hohen Managementqualität, der wieder moderaten Unternehmensbewertung und dem Auftreffen auf einer charttechnisch soliden Unterstützung. Zusätzliches Vertrauen liefert das Engagement von Ankerinvestoren wie Berkshire Hathaway.

Anlegerinnen und Anleger, welche als Dividendenwachstumsinvestoren agieren, geben der Aktie den Vorzug und halten diese in den kommenden Jahren. Wer hingegen seine Renditechancen maximieren möchte, kann statt der Anteile auch auf den Call-Optionsschein MK9LSB setzen. Dieser ist mit einem Basispreis von 300,00 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 17. Juni 2027 ausgestattet. Daraus ergibt sich tagesaktuell ein effektiver Hebel (Omega) von 5,1 sowie für einige beispielhafte Fälle (zum Laufzeitende) folgendes Auszahlungsprofil:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter dem Basispreis von 300,00 US-Dollar notieren, verfällt MK9LSB wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden. Außerdem ist ein vorzeitiger Verkauf in Betracht zu ziehen, sollte American Express nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter 290,00 US-Dollar fallen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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