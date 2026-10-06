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    Precisely bringt AI Studio auf den Markt, um die Entwicklung von Enterprise-KI zu beschleunigen

    Das neue Angebot bietet Entwicklern Zugriff auf vorgefertigte Apps, Agents und Skills, die dabei helfen, die Entwicklung von KI-Lösungen auf einer vertrauenswürdigen Datengrundlage zu beschleunigen.

    BURLINGTON, Massachusetts, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein führender Anbieter von ganzheitlichem Datenmanagement (Unified Data Management) für KI-taugliche Daten, hat heute die Verfügbarkeit von Precisely AI Studio bekannt gegeben. Die kuratierte Sammlung aus vorgefertigten Apps, Agents und Skills unterstützt Entwickler bei der Entwicklung von KI-Lösungen. Die Assets in AI Studio funktionieren mit KI-Tools wie Claude, Microsoft Copilot und ChatGPT. Entwickler müssen nicht bei null anfangen: Sie erhalten praxisnahe Beispiele dafür, wie Daten mithilfe von Funktionen der Precisely Platform, beispielsweise für Datenqualität und Datenanreicherung, KI-tauglich gemacht werden können. Precisely AI Studio ist ab sofort verfügbar. Neue Nutzer können sich für eine kostenlose Testversion anmelden. 

    Precisely is the global leader in data integrity, providing accuracy, consistency, and context in data for 12,000 customers in more than 100 countries, including 93 of the Fortune 100.

    Enterprise-KI hat einen Wendepunkt erreicht. Laut dem State of AI Report von McKinsey befinden sich fast zwei Drittel der Unternehmen weiterhin in der Experimentier- oder Pilotphase und sind nicht in der Lage, KI unternehmensweit zu skalieren. Die Herausforderung ist dabei nicht die KI selbst, sondern die Vertrauenswürdigkeit der Daten, auf denen KI basiert. AI Studio unterstützt Datenteams, Ingenieure und Entwickler dabei, Agents, Skills, KI-Workflows und KI-gestützte Anwendungen schneller zu erstellen – auf Daten, die mit der Precisely Platform sichtbarer, zuverlässiger, nachvollziehbarer und vollständiger gemacht wurden. 

    „Eine überzeugende KI-Demo zu entwickeln, ist eine Sache. KI zu entwickeln, der man im großen Maßstab vertrauen kann, ist wesentlich schwieriger", sagte Matt Waxman, Chief Product Officer bei Precisely. „Wir haben unsere jahrzehntelange Erfahrung bei der Lösung der komplexesten Datenherausforderungen genutzt und AI Studio mit Apps, Agents und Skills ausgestattet, die den Einstieg in die Entwicklung von KI-Anwendungen auf Basis von KI-tauglichen Daten erleichtern. Es geht darum, den Weg vom Experimentieren bis zur produktiven Nutzung zu verkürzen, ohne Kompromisse bei den Ergebnissen einzugehen." 

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    PR Newswire (dt.)
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    Precisely bringt AI Studio auf den Markt, um die Entwicklung von Enterprise-KI zu beschleunigen Das neue Angebot bietet Entwicklern Zugriff auf vorgefertigte Apps, Agents und Skills, die dabei helfen, die Entwicklung von KI-Lösungen auf einer vertrauenswürdigen Datengrundlage zu beschleunigen.BURLINGTON, Massachusetts, 6. Oktober 2026 …
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