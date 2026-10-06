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    Sky is the limit

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    Nvidia steht vor etwas, das noch kein Konzern geschafft hat

    Nvidia ist bereits knapp 5,8 Billionen US-Dollar wert. Der Optionsmarkt sieht nun eine erstaunlich hohe Chance auf den nächsten historischen Sprung – noch im Oktober.

    Für Sie zusammengefasst
    Sky is the limit - Nvidia steht vor etwas, das noch kein Konzern geschafft hat
    Foto: DALL*E

    Nvidia steht vor dem nächsten historischen Meilenstein: Der Optionsmarkt signalisiert derzeit eine rund 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der KI-Chipriese noch im Oktober die Marke von 6 Billionen US-Dollar (rund 5,3 Billionen Euro) Börsenwert erreicht. Aktuell kommt Nvidia bereits auf knapp 5,8 Billionen US-Dollar (rund 5,1 Billionen Euro). Wie CNBC anhand der gehandelten Optionen berechnet, liegt die implizierte Chance auf den Sprung über 6 Billionen noch in dieser Woche bei rund 13 Prozent, bis zum 18. Dezember steigt sie auf etwa 67 Prozent.

    Die Aktie war zuletzt auf ein Rekordhoch zurückgekehrt. Am Montag legte Nvidia weitere 1,3 Prozent zu und beendete damit eine siebenwöchige Seitwärtsphase. Im frühen US-Handel am Dienstag notierte das Papier erneut im Plus. Die Dimension ist längst auch für den Gesamtmarkt entscheidend: Nvidia steht inzwischen für rund 13 Prozent des Nasdaq-100 und etwa 8 Prozent des S&P 500.

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    Hinter den Wahrscheinlichkeiten stehen sogenannte Options-Deltas. Sie zeigen, wie empfindlich sich der Preis einer Option bei Bewegungen der Aktie verändert, und können als Näherung dafür dienen, welche Kursmarken der Markt derzeit einpreist. Sie sind jedoch keine sichere Prognose. Bewegungen ähnlicher Größenordnung in die Gegenrichtung bleiben grundsätzlich möglich.

    Auffällig ist allerdings, dass einige Nvidia-Call-Optionen derzeit mit höherer impliziter Volatilität gehandelt werden als vergleichbare Put-Optionen. Dieser sogenannte Call-Skew deutet darauf hin, dass sich Händler verstärkt gegen weitere Kursanstiege absichern beziehungsweise auf größere Aufwärtsbewegungen vorbereiten.

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    Zusätzlichen Rückenwind liefert das jüngste Aktienrückkaufprogramm. Ben Emons von Highline Asset Management bezeichnete die Ankündigung laut CNBC als "Lichtblick" und wertete sie als Vertrauenssignal für die langfristige KI-Nachfrage. Nvidia hatte im jüngsten Quartal einen Umsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar erzielt.

    Damit wird aus der 6-Billionen-Marke mehr als nur eine runde Zahl: Der Optionsmarkt hält es inzwischen für ebenso wahrscheinlich wie unwahrscheinlich, dass Nvidia sie noch in diesem Monat knackt. Sollte die Aktie weiter steigen, würde der wertvollste Konzern der Welt zugleich seinen ohnehin enormen Einfluss auf die großen US-Indizes weiter ausbauen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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