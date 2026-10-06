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    Precisely stellt eine neue einheitliche Datenmanagement-Plattform vor, die Unternehmensdaten KI-tauglich macht

    Precisely stellt eine neue einheitliche Datenmanagement-Plattform vor, die Unternehmensdaten KI-tauglich macht
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Die auf einer gemeinsamen Metadaten- und semantischen Basis entwickelte Precisely Platform macht Daten in der gesamten Datenlandschaft eines Unternehmens zugänglich, hochwertig, Governance-konform und angereichert.

    BURLINGTON, Massachusetts, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein führender Anbieter von ganzheitlichem Datenmanagement (Unified Data Management) für KI-taugliche Daten, hat heute die Precisely Platform vorgestellt, eine einheitliche Datenmanagement-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Unternehmensdaten KI-tauglich zu machen. Die auf einer gemeinsamen Metadaten- und semantischen Basis entwickelte Plattform bietet Funktionen für Datenintegration, Datenqualität, Data Governance, Location Intelligence, Master Data Management und Kundenkommunikation und schafft damit die verlässliche Datengrundlage, die KI benötigt. 

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    Precisely is the global leader in data integrity, providing accuracy, consistency, and context in data for 12,000 customers in more than 100 countries, including 93 of the Fortune 100.

    Unternehmensdaten verteilen sich auf Cloud-Umgebungen und Data Lakehouses, On-Premises-Systeme sowie etablierte Plattformen wie Mainframe und SAP. Jahrelang bewältigten Unternehmen diese Komplexität mithilfe eines Flickenteppichs aus Einzellösungen und verließen sich dabei auf Analysen und menschliches Urteilsvermögen, um Inkonsistenzen abzugleichen. KI verändert diese Gleichung. Wenn einzelne Lösungen um KI-Funktionen erweitert werden, arbeiten diese mit fragmentierten, uneinheitlich verwalteten Daten. Lücken, die bisher manuell erkannt und geschlossen wurden, fließen nun in KI ein und werden Teil autonomer Entscheidungen, die in großem Maßstab getroffen werden – oft bevor jemand eingreifen kann. 

    Die Precisely Platform schließt diese Lücken und bietet einen einheitlichen Ansatz, um Daten dort zu verwalten und zu verbessern, wo sie liegen, ohne dass eine Migration in ein einziges Daten-Ökosystem erforderlich ist. Ihre integrierten Datenmanagement-Funktionen nutzen gemeinsame Services für Semantik, Data Cataloging, Observability, Data Pipelines, Workflows und KI-Management. Eingebettete KI, einschließlich KI-generierter Qualitätsregeln, intelligentem Matching und Empfehlungen zur Datenanreicherung, hilft Teams dabei, Aufgaben zu automatisieren, für die bisher Spezialwissen erforderlich war. Unternehmen erhalten so eine einheitliche Grundlage für vertrauenswürdige KI und fundierte Geschäftsentscheidungen. 

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