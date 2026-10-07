🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProcter & Gamble AktievorwärtsNachrichten zu Procter & Gamble

    Konsum-Aktie vor Wende

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Aktie läuft dem Markt hinterher – kommt jetzt die Wende?

    Die Aktie von Procter & Gamble hinkt dem Markt hinterher. Doch Evercore ISI sieht eine Trendwende und traut dem Titel fast 14 Prozent Kurspotenzial zu.

    Für Sie zusammengefasst
    Konsum-Aktie vor Wende - Diese Aktie läuft dem Markt hinterher – kommt jetzt die Wende?
    Foto: Karl-Josef Hildenbrand - dpa

    Die Aktie von Procter & Gamble könnte vor einer Erholung stehen. Die Investmentbank Evercore ISI hat den Konsumgüterkonzern von "In line" auf "Outperform" hochgestuft. Gleichzeitig hob sie das Kursziel von 161 auf 166 US-Dollar an. Damit liegt es knapp über dem durchschnittlichen Kursziel der Wall-Street-Analysten von 160,61 US-Dollar, wie Daten von Seeking Alpha zeigen.

    Analyst Robert Ottenstein sieht mehrere Faktoren, die den Konzern wieder auf Kurs bringen könnten. Vor allem die Entwicklung bei Umsatz und Marktanteilen in den USA stimme zuversichtlich. Die entsprechenden Verbesserungen dürften sich laut Ottenstein, der laut TipRanks als vergleichsweise zuverlässiger Analyst gilt, bis in das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2027 fortsetzen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Procter & Gamble!
    Long
    138,83€
    Basispreis
    0,90
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    158,09€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Marktanteile stabilisieren sich

    Die Procter-&-Gamble-Aktie hat seit Jahresbeginn lediglich rund 2 Prozent zugelegt. Der S&P 500 kommt dagegen auf ein Plus von 14 Prozent. Höhere Zölle und gestiegene Kosten haben die Margen belastet. Gleichzeitig kämpft der Konzern mit einer verhaltenen Konsumnachfrage und zunehmendem Wettbewerb.

    Procter & Gamble

    +1,69 %
    -0,20 %
    +2,00 %
    -2,86 %
    -1,49 %
    +3,52 %
    +4,51 %
    +66,36 %
    +389,22 %
    ISIN:US7427181091WKN:852062
    Procter & Gamble direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Nun gibt es laut Evercore ISI erste Anzeichen für eine Stabilisierung. Die Volumina in den US-Kategorien hätten sich gegenüber dem Juni-Quartal um 40 Basispunkte verbessert.

    Auch die Werbeaktionen des Konzerns bewertet Ottenstein positiv. Sie seien zwar umfangreich, würden aber gezielt eingesetzt. Dadurch könne Procter & Gamble seine Preise besser schützen.

    "Procter ist weiterhin führend beim Preis-Mix", schrieb der Analyst. Das Wachstum habe sich im September auf 4,8 Prozent beschleunigt. Innovationen, Preisgestaltung und Marketing würden damit offenbar bei den Kunden ankommen.

    Bis zu 120 € Prämie sichernDepot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.
    Jetzt teilnehmen

     

    Gegen den Wall-Street-Konsens

    Mit seiner Einschätzung stellt sich Evercore ISI gegen die Mehrheit der Analysten. Laut LSEG-Daten empfehlen derzeit lediglich 11 von 27 Experten die Aktie zum Kauf oder stufen sie mit "Strong Buy" ein. 15 Analysten raten dagegen zum Halten.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 155,83$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Konsum-Aktie vor Wende Diese Aktie läuft dem Markt hinterher – kommt jetzt die Wende? Die Aktie von Procter & Gamble hinkt dem Markt hinterher. Doch Evercore ISI sieht eine Trendwende und traut dem Titel fast 14 Prozent Kurspotenzial zu.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     