Diese Aktie läuft dem Markt hinterher – kommt jetzt die Wende?

Analyst Robert Ottenstein sieht mehrere Faktoren, die den Konzern wieder auf Kurs bringen könnten. Vor allem die Entwicklung bei Umsatz und Marktanteilen in den USA stimme zuversichtlich. Die entsprechenden Verbesserungen dürften sich laut Ottenstein, der laut TipRanks als vergleichsweise zuverlässiger Analyst gilt, bis in das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2027 fortsetzen.

Die Aktie von Procter & Gamble könnte vor einer Erholung stehen. Die Investmentbank Evercore ISI hat den Konsumgüterkonzern von "In line" auf "Outperform" hochgestuft. Gleichzeitig hob sie das Kursziel von 161 auf 166 US-Dollar an. Damit liegt es knapp über dem durchschnittlichen Kursziel der Wall-Street-Analysten von 160,61 US-Dollar, wie Daten von Seeking Alpha zeigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Procter & Gamble!

Marktanteile stabilisieren sich

Die Procter-&-Gamble-Aktie hat seit Jahresbeginn lediglich rund 2 Prozent zugelegt. Der S&P 500 kommt dagegen auf ein Plus von 14 Prozent. Höhere Zölle und gestiegene Kosten haben die Margen belastet. Gleichzeitig kämpft der Konzern mit einer verhaltenen Konsumnachfrage und zunehmendem Wettbewerb.

Nun gibt es laut Evercore ISI erste Anzeichen für eine Stabilisierung. Die Volumina in den US-Kategorien hätten sich gegenüber dem Juni-Quartal um 40 Basispunkte verbessert.

Auch die Werbeaktionen des Konzerns bewertet Ottenstein positiv. Sie seien zwar umfangreich, würden aber gezielt eingesetzt. Dadurch könne Procter & Gamble seine Preise besser schützen.

"Procter ist weiterhin führend beim Preis-Mix", schrieb der Analyst. Das Wachstum habe sich im September auf 4,8 Prozent beschleunigt. Innovationen, Preisgestaltung und Marketing würden damit offenbar bei den Kunden ankommen.

Bis zu 120 € Prämie sichern Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.

→ Jetzt teilnehmen Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.

Gegen den Wall-Street-Konsens

Mit seiner Einschätzung stellt sich Evercore ISI gegen die Mehrheit der Analysten. Laut LSEG-Daten empfehlen derzeit lediglich 11 von 27 Experten die Aktie zum Kauf oder stufen sie mit "Strong Buy" ein. 15 Analysten raten dagegen zum Halten.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 155,83 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!