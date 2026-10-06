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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 06.10.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • 1&1 stärkt Kapitalstruktur durch Forderungstausch
    • Nordex erhält Aufträge über 228 Megawatt
    • Deepseek sichert wohl Milliarden vor Börsengang
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 06.10.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: 1&1 erhöht Kapital - United Internet bringt Darlehensforderungen ein

    MONTABAUR - Der Internetdienstleister United Internet überträgt Darlehensforderungen an seine Tochter 1&1 und erhält dafür von ihr neue Aktien. Durch die Kapitalerhöhung stärke die 1&1 AG ihre Kapitalstruktur, steigere die Eigenkapitalquote und verschaffe sich zugleich mehr finanziellen Spielraum insbesondere für den weiteren Netzausbau, teilten beide Unternehmen am Montagabend mit. An der Börse kam dies gut an. Im frühen Dienstagshandel legten die Aktien von beiden Unternehmen zu.

    ROUNDUP: Nordex sichert sich weitere Aufträge über 228 Megawatt

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    HAMBURG - Der Windturbinenbauer Nordex hat weitere Aufträge in Europa erhalten. Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 228 Megawatt, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Verträge umfassten die Lieferung und Errichtung von 35 Windenergieanlagen sowie mehrjährige Serviceverträge in Süd-, Mittel- und Osteuropa. Weitere Details wie etwa Namen von Kunden und Projekten gab das Unternehmen nicht bekannt.

    Mutmaßlicher Hackerangriff auf Online-Händler Asos

    LONDON - Der britische Online-Modehändler Asos ist mutmaßlich Opfer eines Hackerangriffs geworden. Tausende Nutzerinnen und Nutzer bekamen auf ihren Smartphones übereinstimmenden Berichten zufolge einen kryptischen Text angezeigt mit dem Titel: "Asos hacked" ("Asos gehackt"). Bislang hat sich das Unternehmen nicht dazu geäußert.

    Kreise: Deepseek könnte sich in Finanzierungsrunde weitere Milliarden sichern

    PEKING - Der chinesische KI-Entwickler Deepseek steht laut Kreisen kurz vor dem Abschluss einer milliardenschweren Finanzierungsrunde. Dabei soll sich das Unternehmen wenige Monate vor seinem für Anfang 2027 erwarteten Börsengang mindestens 80 Milliarden Yuan (rund 10,6 Milliarden Euro) gesichert haben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Damit würde Deepseek das ursprünglich angestrebte Volumen von rund 50 Milliarden Yuan deutlich übertreffen.

    ROUNDUP 2: Wie die Bahn besser werden soll - neuer 'Infraplan'

    BERLIN - Das Schienennetz in Deutschland ist teils marode, viele unpünktliche Züge sind die Folge. Ein neuer "Infraplan" soll transparenter machen, wie die Schieneninfrastruktur in den kommenden Jahren Schritt für Schritt besser und verlässlicher werden soll. Dahinter steckt auch eine bessere Steuerung der Bahn durch das Bundesverkehrsministerium. Es gibt konkrete Zielvorgaben für die nächsten fünf Jahre. Der Infraplan, den das Verkehrsministerium in Berlin vorstellte, ist aber nur ein Baustein auf dem Weg dahin, dass die Bahn besser wird. Weitere zentrale Maßnahmen sollen folgen. Dabei sind viele Fragen offen - auch, wie es mit der Sanierung hoch belasteter Bahnstrecken weitergeht.

    ROUNDUP: Panzerbauer Rheinmetall erschließt Weltall als Geschäftsfeld

    NEUSS - Der Panzerbauer Rheinmetall hat mit der Serienproduktion von Satelliten begonnen, um sein Produktportfolio zu erweitern und alle Ebenen des modernen Gefechtsfeldes abzudecken. Die Fertigung in Neuss sei erfolgreich angelaufen, teilte das Unternehmen mit. Nach Vorarbeiten samt Planung und Aufbau sei man in die industrielle Umsetzung übergegangen.

    Preise von E-Autos und Verbrennern nähern sich wieder an

    BOCHUM - Die Anschaffungspreise von Verbrennern und E-Autos nähern sich einer Studie zufolge wieder an. Beim Vergleich der beliebtesten Modelle waren reine Stromer im September im Durchschnitt 2.124 Euro teurer als Verbrenner. Der Preisabstand sank im Vergleich zum August um 125 Euro, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer berechnet hat.

    Rheinmetall übernimmt Kasseler Lokomotiv-Werk von Alstom

    KASSEL - Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall übernimmt das Kasseler Lokomotivenwerk des französischen Bahn-Herstellers Alstom . "Beide Unternehmen begrüßen die Möglichkeit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute Perspektive eröffnen zu können", teilte ein Sprecher von Alstom Deutschland auf Anfrage mit. In dem Werk arbeiten rund 750 Menschen. Zuerst hatte die Zeitung "Hessische Niedersächische Allgemeine" berichtet.

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    Weitere Meldungen

    -EU-Parlament für neue Grenzwerte gegen Krebs am Arbeitsplatz -Frauen-Länderspiele laufen weiter bei ARD und ZDF
    -ROUNDUP/Germanwings-Prozess: Gericht weist Klage Hinterbliebener ab -Bundesliga-Präsidium warnt vor Gerichtsstreit um 50+1-Regel -DIW: Vergesellschaftung löst Wohnungsproblem nicht
    -Brauerei Wolters vor dem Aus - Gewerkschaft sieht Hoffnung -Tarifabschluss für Beschäftigte in sechs Seehäfen
    -Verdi: Galeria-Beschäftigte brauchen schnell Klarheit -Brüssel will Methan-Regeln wegen Energiekrise verschieben -Lobby-Verband: Regionen sollten innerdeutsche Flüge subventionieren -Zeitungsverleger-Chef fordert konkrete Zusagen von Bundesregierung -Bilger für Zulassung von Tesla-Assistenzsystem
    -Verbio startet neue Chemieanlage für biobasierte Rohstoffe -Apotheken: Bisher wenig Nachfrage nach Abnehmtablette°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,88 % und einem Kurs von 16,12 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.766,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +68,72 %/+100,36 % bedeutet.





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