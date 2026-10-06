Precisely ermöglicht verlässliches Datenmanagement und Kundenkommunikation für KI-Agenten - ohne individuelle Integrationen

BURLINGTON, Massachusetts, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein führender Anbieter für ganzheitliches Datenmanagement (Unified Data Management) für KI-taugliche Daten, gab heute die Unterstützung von Model Context Protocol (MCP)-Servern für mehrere Produkte des Precisely-Portfolios bekannt. Die neuen Server verbinden MCP-kompatible KI-Agenten und Assistenten mit den Funktionen für verlässliches Datenmanagement und Kundenkommunikation, auf die Precisely-Kunden bereits setzen – ohne dass dafür individuelle Integrationen erforderlich sind.

Während Unternehmen zunehmend KI-Agenten einsetzen, erkennen viele, dass KI nur so verlässlich ist wie die Daten und Prozesse, auf denen sie basiert. Gleichzeitig erfordert die Anbindung von Agenten an hochwertige, kontrollierte und angereicherte Unternehmensdaten sowie an Kundenkommunikationsprozesse, in denen diese Daten zum Einsatz kommen, häufig spezielle Tools oder individuelle Integrationen.

Die Precisely MCP-Server senken diese Hürde, indem sie Agenten und Assistenten den Zugriff auf Funktionen wie Datenbereinigung, Adressvalidierung, Optimierung von Mainframe-Sortierprozessen, SAP-Prozessautomatisierung und Kundenkommunikation ermöglichen. Über Daten, Regeln, Business-Definitionen und Workflows können Unternehmen bestehende Sicherheits- und Governance-Kontrollen auch innerhalb ihrer KI-gestützten Prozesse beibehalten. So lassen sich vorhandene Precisely-Investitionen mit dem übergreifenden Daten- und KI-Ökosystem eines Unternehmens verbinden.

„Seit Jahrzehnten verlassen sich Unternehmen auf Precisely, damit ihre Daten transparent, zuverlässig, nachvollziehbar und aussagekräftig bleiben", sagte Matt Waxman, Chief Product Officer bei Precisely. „KI wird zunehmend zu einer zentralen Möglichkeit, wie Menschen mit Unternehmenssystemen interagieren – häufig über natürliche Sprache – und Agenten übernehmen zunehmend Aktionen in Business- und Kommunikationsprozessen. Dadurch bleibt weniger Spielraum für Fehler, insbesondere in regulierten Branchen. KI-Agenten benötigen Zugriff auf dieselben verlässlichen Funktionen für das Datenmanagement und dieselben etablierten Kontrollen, auf die Unternehmen bereits heute setzen."