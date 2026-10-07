Angst vor KI? SAP wird mit nächster Übernahme selbst zur KI-Macht!

TechWolf wurde 2018 in Gent gegründet und entwickelt mit dem sogenannten "Context Graph for Work" eine Plattform, die Tätigkeiten, Fähigkeiten und Qualifikationen von Beschäftigten analysiert und mit den Anforderungen eines Unternehmens verbindet.

SAP greift beim Thema Künstliche Intelligenz weiter an. Europas größter Softwarekonzern übernimmt das belgische KI-Unternehmen TechWolf und baut damit seine Kompetenzen bei Personalplanung, Talentmanagement und Automatisierung aus. Einen Kaufpreis nannten die Unternehmen nicht. Der Abschluss der Transaktion ist noch im vierten Quartal vorgesehen.

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Der SAP-Plan: Unternehmen sollen mithilfe von KI schneller erkennen können, welche Fähigkeiten bereits vorhanden sind, wo Personal fehlt und welche Mitarbeiter für neue Aufgaben infrage kommen. Einstellungen, Umschulungen oder interne Versetzungen können dadurch gezielter geplant werden.

Für SAP passt TechWolf damit sehr gut in die eigene KI-Strategie. Der Konzern will seine Software zunehmend von klassischen Verwaltungssystemen zu intelligenten Plattformen entwickeln, die Daten auswerten, Entscheidungen vorbereiten und Prozesse automatisieren.

SAP setzt schon länger auf TechWolf

Der Zukauf kommt nicht völlig überraschend. SAP und TechWolf arbeiten bereits zusammen. SAP-Kunden können die Technologie schon heute in Verbindung mit SuccessFactors nutzen. Zudem investierte SAP bereits 2024 gemeinsam mit ServiceNow Ventures und Workday Ventures in eine 42,75 Millionen US-Dollar schwere Finanzierungsrunde des Start-ups.

Nach Abschluss der Übernahme soll TechWolf trotzdem als eigenständiges Unternehmen unter CEO Andreas De Neve bestehen bleiben. Auch Kunden außerhalb des SAP-Ökosystems sollen die Plattform weiterhin nutzen können.

Für SAP geht es dabei um mehr als nur einen weiteren KI-Zukauf. Je mehr Daten zu Mitarbeitern, Fähigkeiten und Arbeitsabläufen der Konzern in seinen Anwendungen zusammenführt, desto wertvoller können auch Joule und die übrigen KI-Agenten werden.

Aktie wartet auf den nächsten Impuls

An der Börse ist die große Euphorie derzeit allerdings noch nicht zurück. Die SAP-Aktie bewegte sich zuletzt um 185 bis 188 Euro und tritt nach der kräftigen Erholung der vergangenen Monate seit einigen Wochen weitgehend auf der Stelle. Seit Jahresbeginn liegt das Papier trotz der jüngsten Erholung noch im Minus.

Fundamental bleibt das Bild dagegen ordentlich. Im zweiten Quartal stieg der Cloud-Umsatz um 22 Prozent, der Current Cloud Backlog um 27 Prozent und der Gesamtumsatz um neun Prozent. Das IFRS-Betriebsergebnis legte um acht Prozent zu.

Der nächste große Termin steht bereits fest: Am 21. Oktober nach Börsenschluss legt SAP seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Konzern befindet sich bereits in der Quiet Period.

Mein Tipp: Erste Position vor den Zahlen!

Die TechWolf-Übernahme allein wird den SAP-Kurs nicht bewegen. Dafür ist das Unternehmen zu klein und der Kaufpreis nicht einmal bekannt. Strategisch passt der Deal aber sehr gut: SAP kauft sich zusätzliche KI-Kompetenz genau dort ein, wo der Konzern ohnehin über eine starke Kundenbasis verfügt.

Wer SAP langfristig im Depot haben möchte und bislang noch nicht investiert ist, kann aus meiner Sicht vor den Zahlen eine erste, kleine Position aufbauen. Das Risiko einer negativen Überraschung bei den Quartalszahlen bleibt allerdings bestehen – entsprechend würde ich nicht sofort die komplette gewünschte Position kaufen.

Bleibt das Cloud-Wachstum robust und kann SAP seine KI-Story mit Zahlen unterfüttern, halte ich einen Test der 200-Euro-Marke bis zum Jahresende für realistisch. Ausgehend von Kursen um 185 bis 188 Euro wären dafür lediglich rund sieben bis acht Prozent Kursplus nötig.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob TechWolf SAP kurzfristig verändert. Sondern ob SAP beweisen kann, dass seine vielen KI-Investitionen zunehmend auch in zusätzliches Wachstum münden.



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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