Barclays senkt Fraport auf 'Underweight'; Ziel runter auf 57 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 60,55 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -6,10 %/+40,03 % bedeutet.