ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Fraport auf 'Underweight'; Ziel runter auf 57 Euro
- Barclays stuft Fraport auf „Underweight“ herab
- Barclays senkt Fraports Kursziel von 68 auf 57 Euro
- Im Winter erwartet Barclays europaweit weniger Verkehr
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 57 Euro gesenkt. Andrew Lobbenberg prognostizierte für den Flughafenbetreiber in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung ähnlich wie der gesamten europäischen Branche ein schwächeres Verkehrsaufkommen im Winter./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 60,55 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -6,10 %/+40,03 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 57 Euro
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