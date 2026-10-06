Valsoft Corporation gibt die Übernahme der Firebrand-Unternehmensgruppe bekannt

MONTRÉAL, QC / ACCESS Newswire / 6. Oktober 2026 / Die Valsoft Corporation Inc. („Valsoft“), ein in Montreal ansässiges Unternehmen, das sich auf die Übernahme und Entwicklung von Softwareunternehmen in vertikalen Märkten spezialisiert hat, gab heute die Übernahme von Firebrand Technologies („Firebrand“), NetGalley LLC („NetGalley“) und Supadu Ltd („Supadu“) bekannt, die zusammen als Firebrand Group bezeichnet werden – eine globale Unternehmensgruppe, die führende Software und Dienstleistungen anbietet, die Verlagen zum Erfolg verhelfen. Valsoft erwarb die Firebrand Group von Media Do International, der in den USA ansässigen Tochtergesellschaft von MEDIA DO Ltd. aus Japan.

Firebrand Technologies wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newburyport, Massachusetts. Das Unternehmen bietet Titelverwaltungs- und Metadaten-Software an, mit der Verlage Buchdaten planen, verwalten und an Einzelhändler sowie Handelspartner weltweit verteilen können. Seine Flaggschiff-Plattform – Title Management Enterprise – steuert den gesamten Verlags-Workflow vom Erwerb bis zur Veröffentlichung und verwaltet Zeitpläne, Rechte, Kosten und Metadaten in einem einzigen System. Eloquence on Demand verteilt diese Titel-Daten zusammen mit Buchumschlägen und digitalen Dateien an Einzelhändler, Großhändler und Distributoren.

NetGalley, 2008 gegründet, ist der Branchenstandard für die Verteilung digitaler Leseproben und das Buchmarketing. Fast 1 Million Buchliebhaber und Fachleute aus der Branche vertrauen auf die sichere, nachhaltige Plattform von NetGalley, um neue Titel zu entdecken, Rezensionen auszutauschen und sich weltweit für die Leseförderung einzusetzen. Mit einer globalen Präsenz in den USA, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich und Japan bildet NetGalley die Brücke zwischen Autoren, Verlagen und den einflussreichsten Lesern der Welt.

Supadu wurde 2010 gegründet und hat seine Basis in London, dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen entwickelt Websites, E-Commerce-Lösungen und Suchtools, die Verlagen helfen, direkt an Leser zu verkaufen und mehr Wert aus ihren Metadaten zu schöpfen.

Gemeinsam betreuen die drei Unternehmen Verlage jeder Größe – von den „Big Five“ bis hin zu unabhängigen, universitären und religiösen Verlagen – sowie Buchhändler, Bibliothekare, Pädagogen, Rezensenten und Medienvertreter, die neue Titel entdecken und bewerben.