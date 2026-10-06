Stagwell gründet neue globale Medienagentur namens Stagwell Media

Die neue Agentur führt ein differenziertes Medienmodell auf dem Markt ein und schließt damit eine Lücke für Marken, die nach mehr Agilität, Performance und Wachstum streben

NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 6. Oktober 2026 / Stagwell (NASDAQ: STGW), das globale Challenger-Netzwerk, das das Marketing durch KI transformiert, gab heute die Gründung von Stagwell Media bekannt, seiner globalen Medienagentur, die eine Performance erbringt, die darauf ausgelegt ist, Ambitionen zu verwirklichen.

Der Name Stagwell Media steht für einen neuen Ansatz im Medienbereich, der auf der Agentur Assembly aufbaut und deren langjährige Performance-Kompetenz sowie ihre Ökosystem-Expertise vereint, während gleichzeitig ein neues, agiles und integriertes Modell eingeführt wird, das auf der agentenbasierten KI-Technologie der nächsten Generation – Stagwells Machine OS – basiert. Stagwell Media wurde für die sich rasch wandelnde Medienlandschaft konzipiert und liefert Performance mit der Geschwindigkeit, Flexibilität und Intelligenz, die erforderlich sind, um in einer Welt erfolgreich zu sein, in der Marken ihre prioritären Zielgruppen ansprechen und gleichzeitig die agentischen Systeme beeinflussen müssen, die Entdeckung, Empfehlung und Aktivierung prägen. Indem die Agentur Medien in einen stärker vernetzten und anpassungsfähigen Wachstumsmotor verwandelt, versetzt sie Marken in die Lage, größere Ambitionen zu verwirklichen und stärkere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

„Das traditionelle Modell der Medienagentur war nicht für die Zukunft der Medien konzipiert. Stagwell Media hingegen schon. Wir haben eine Marktlücke für ein anderes Modell und eine neue Art, Media zu gestalten, erkannt. Durch die Kombination von überlegener Technologie, fundierter Medienkompetenz und Agilität helfen wir Marken, sich schneller anzupassen, Zielgruppen effektiver zu erreichen und Wachstum zu erschließen“, sagte Mark Penn, Chairman & CEO von Stagwell.

„Stagwell Media ist für eine neue Ära des Marketings konzipiert – eine Ära, in der Marken die Agilität benötigen, um schneller zu agieren, die Integration, um jeden Touchpoint zu vernetzen, und die Technologie, um Komplexität in bessere Performance umzuwandeln. Während Stagwell darauf abzielt, die Medienlandschaft zu revolutionieren, bietet Stagwell Media eine überlegene Kombination aus fundiertem Fachwissen, vernetzten Kompetenzen und Technologie, die von Medienexperten für Medienexperten entwickelt wurde“, sagte Slavi Samardzija, Global Chair of Media & Commerce bei Stagwell.