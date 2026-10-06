🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStagwell Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Stagwell Registered (A)
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stagwell gründet neue globale Medienagentur namens Stagwell Media

    Stagwell gründet neue globale Medienagentur namens Stagwell Media
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Die neue Agentur führt ein differenziertes Medienmodell auf dem Markt ein und schließt damit eine Lücke für Marken, die nach mehr Agilität, Performance und Wachstum streben

     

    NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 6. Oktober 2026 / Stagwell (NASDAQ: STGW), das globale Challenger-Netzwerk, das das Marketing durch KI transformiert, gab heute die Gründung von Stagwell Media bekannt, seiner globalen Medienagentur, die eine Performance erbringt, die darauf ausgelegt ist, Ambitionen zu verwirklichen.

     

    Der Name Stagwell Media steht für einen neuen Ansatz im Medienbereich, der auf der Agentur Assembly aufbaut und deren langjährige Performance-Kompetenz sowie ihre Ökosystem-Expertise vereint, während gleichzeitig ein neues, agiles und integriertes Modell eingeführt wird, das auf der agentenbasierten KI-Technologie der nächsten Generation – Stagwells Machine OS – basiert. Stagwell Media wurde für die sich rasch wandelnde Medienlandschaft konzipiert und liefert Performance mit der Geschwindigkeit, Flexibilität und Intelligenz, die erforderlich sind, um in einer Welt erfolgreich zu sein, in der Marken ihre prioritären Zielgruppen ansprechen und gleichzeitig die agentischen Systeme beeinflussen müssen, die Entdeckung, Empfehlung und Aktivierung prägen. Indem die Agentur Medien in einen stärker vernetzten und anpassungsfähigen Wachstumsmotor verwandelt, versetzt sie Marken in die Lage, größere Ambitionen zu verwirklichen und stärkere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

     

    „Das traditionelle Modell der Medienagentur war nicht für die Zukunft der Medien konzipiert. Stagwell Media hingegen schon. Wir haben eine Marktlücke für ein anderes Modell und eine neue Art, Media zu gestalten, erkannt. Durch die Kombination von überlegener Technologie, fundierter Medienkompetenz und Agilität helfen wir Marken, sich schneller anzupassen, Zielgruppen effektiver zu erreichen und Wachstum zu erschließen“, sagte Mark Penn, Chairman & CEO von Stagwell.

     

    „Stagwell Media ist für eine neue Ära des Marketings konzipiert – eine Ära, in der Marken die Agilität benötigen, um schneller zu agieren, die Integration, um jeden Touchpoint zu vernetzen, und die Technologie, um Komplexität in bessere Performance umzuwandeln. Während Stagwell darauf abzielt, die Medienlandschaft zu revolutionieren, bietet Stagwell Media eine überlegene Kombination aus fundiertem Fachwissen, vernetzten Kompetenzen und Technologie, die von Medienexperten für Medienexperten entwickelt wurde“, sagte Slavi Samardzija, Global Chair of Media & Commerce bei Stagwell.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stagwell gründet neue globale Medienagentur namens Stagwell Media Stagwell_10-06-2026_DEPRcomDie neue Agentur führt ein differenziertes Medienmodell auf dem Markt ein und schließt damit eine Lücke für Marken, die nach mehr Agilität, Performance und Wachstum streben NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 6. Oktober …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     