🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Gold statt Immobilien

    1729 Aufrufe 1729 0 Kommentare 0 Kommentare

    China saugt Gold vom Weltmarkt: Was hinter Pekings Rekordkäufen steckt

    China erlebt einen regelrechten Goldrausch. Mehr als 1.000 Tonnen wurden bereits importiert, die Zentralbank beschleunigt ihre Käufe und auch Anleger greifen immer stärker zu. Was steckt dahinter?

    Für Sie zusammengefasst
    Gold statt Immobilien - China saugt Gold vom Weltmarkt: Was hinter Pekings Rekordkäufen steckt
    Foto: KI-Midjourney

    China deckt sich in einem außergewöhnlichen Tempo mit Gold ein. Bereits in den ersten acht Monaten des Jahres lagen die Einfuhren bei mehr als 1.000 Tonnen, mehr als im gesamten Vorjahr, und steuern damit auf ein Rekordhoch seit Beginn der verfügbaren Zollzahlen im Jahr 2017 zu. Während die chinesische Zentralbank so aggressiv wie seit Jahren nicht mehr zukauft, setzen auch private und institutionelle Investoren immer stärker auf das Edelmetall.

    Besonders auffällig ist die Entwicklung bei der People's Bank of China. Allein im August erhöhte sie ihre offiziellen Goldreserven um 20,2 Tonnen. Das war der größte monatliche Zukauf seit Oktober 2023. Die chinesische Zentralbank kaufte bereits den 22. Monat in Folge Gold ein. Ende August lagen ihre offiziell gemeldeten Bestände bei 2.387 Tonnen. Gold machte damit rund neun Prozent der chinesischen Devisenreserven aus, nach acht Prozent noch einen Monat zuvor.

    Da China über einen der größten Devisenreservebestände der Welt verfügt, verändern selbst umfangreiche Goldkäufe die Zusammensetzung nur langsam. Sollte Peking Gold künftig noch stärker als strategischen Reservebaustein gewichten, wären angesichts der hohen Reserven über Jahre hinweg zusätzliche Käufe denkbar.

    Dahinter steckt vor allem, dass für Zentralbanken Gold zunehmend als geopolitisch neutraler Vermögenswert an Bedeutung gewinnt. Seit dem Einfrieren russischer Währungsreserven im Zuge des Ukraine-Kriegs 2022 hat sich die Diskussion über die Abhängigkeit vom US-Dollar verschärft. Vor allem Schwellenländer versuchen, ihre Reserven breiter zu streuen. Reuters spricht inzwischen von einer strukturellen "De-Dollarisation"-Prämie beim Goldpreis. China gehört dabei zu den bedeutendsten Käufern.

    Gold besitzt für Peking einen entscheidenden Vorteil: Anders als Staatsanleihen oder Bankguthaben stellt es keine Forderung gegenüber einem anderen Staat dar und kann deshalb nicht auf dieselbe Weise eingefroren werden. Die chinesischen Käufe sind damit zugleich Teil einer langfristigen Strategie, die Abhängigkeit von westlichen Finanzsystemen zu reduzieren.

    Gleichzeitig wächst aber auch die Nachfrage innerhalb Chinas. Gold-ETFs des Landes nahmen allein im August rund 11 Tonnen zusätzlich auf. Ihre gesamten Bestände stiegen damit auf 293 Tonnen. Das verwaltete Vermögen erreichte umgerechnet rund 42 Milliarden US-Dollar. Anfang September verzeichneten chinesische Gold-ETFs nach Angaben des World Gold Council sogar an jedem Handelstag weitere Zuflüsse. Zu den wichtigsten chinesischen Gold-ETFs zählt der HuaAn Gold ETF (Ticker 518880, ISIN CNE1000028D5). International dominieren vor allem der SPDR Gold Shares (WKN A0Q27V) und der iShares Gold Trust (WKN A0ERSN).

    Ein wichtiger Grund für Chinas Flucht in Gold ist der Mangel an attraktiven Alternativen. Die Renditen chinesischer Staatsanleihen sind gesunken, der Immobilienmarkt hat seinen früheren Ruf als beinahe selbstverständlich steigender Wertspeicher verloren und auch der Aktienmarkt konnte Anleger über längere Zeit nicht überzeugen. Unterstützt wurden die Käufe zuletzt von einem stärkeren Yuan. Da Gold international überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, verbilligt eine festere chinesische Währung den Einkauf ausländischen Goldes für chinesische Käufer, die das Edelmetall zunehmend als Finanzanlage und Wertspeicher kaufen. Doch die Folgen reichen deshalb weit über China hinaus. Historisch stand Gold vor allem unter Druck, wenn die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen. Das Edelmetall wirft schließlich weder Zinsen noch Dividenden ab. Inzwischen funktioniert dieser Zusammenhang deutlich weniger zuverlässig.

    Trotz stark gestiegener US-Anleiherenditen hält sich Gold über der Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Zentralbankkäufe und die Suche nach Alternativen zu klassischen Währungsreserven gelten als wichtige Gründe dafür. Ganz ohne Gegenwind ist die chinesische Nachfrage allerdings nicht. Steigende Goldpreise können insbesondere die physische Nachfrage bremsen. Auch deutlich höhere Renditen oder eine nachhaltige Erholung chinesischer Aktien und Immobilien könnten Investoren wieder stärker in andere Anlageklassen locken. Zudem sind chinesische Goldimporte ausgesprochen volatil. Monatliche Werte hängen nicht nur von der Nachfrage ab, sondern auch von staatlich vergebenen Importquoten. Die außergewöhnlich hohen Einfuhren dieses Jahres könnten deshalb teilweise durch regulatorische Effekte verstärkt worden sein.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

     

    China importiert Gold in Rekordtempo. Die Zentralbank kauft seit fast zwei Jahren ohne Unterbrechung. Gold-ETFs verzeichnen Zuflüsse, während das Edelmetall für chinesische Anleger zunehmend zum Wertspeicher wird. Gleichzeitig versucht Peking, seine Devisenreserven breiter aufzustellen und die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern.

    Damit steht hinter Chinas Goldhunger nicht eine Spekulation auf höhere Preise, sondern ein struktureller Wandel. Sollte dieser Prozess anhalten, könnte China zu einem der wichtigsten langfristigen Stützpfeiler des weltweiten Goldpreises werden.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gold statt Immobilien China saugt Gold vom Weltmarkt: Was hinter Pekings Rekordkäufen steckt China erlebt einen regelrechten Goldrausch. Mehr als 1.000 Tonnen wurden bereits importiert, die Zentralbank beschleunigt ihre Käufe und auch Anleger greifen immer stärker zu. Was steckt dahinter?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     