China saugt Gold vom Weltmarkt: Was hinter Pekings Rekordkäufen steckt

Besonders auffällig ist die Entwicklung bei der People's Bank of China. Allein im August erhöhte sie ihre offiziellen Goldreserven um 20,2 Tonnen. Das war der größte monatliche Zukauf seit Oktober 2023. Die chinesische Zentralbank kaufte bereits den 22. Monat in Folge Gold ein. Ende August lagen ihre offiziell gemeldeten Bestände bei 2.387 Tonnen. Gold machte damit rund neun Prozent der chinesischen Devisenreserven aus, nach acht Prozent noch einen Monat zuvor.

China deckt sich in einem außergewöhnlichen Tempo mit Gold ein. Bereits in den ersten acht Monaten des Jahres lagen die Einfuhren bei mehr als 1.000 Tonnen, mehr als im gesamten Vorjahr, und steuern damit auf ein Rekordhoch seit Beginn der verfügbaren Zollzahlen im Jahr 2017 zu. Während die chinesische Zentralbank so aggressiv wie seit Jahren nicht mehr zukauft, setzen auch private und institutionelle Investoren immer stärker auf das Edelmetall.

Da China über einen der größten Devisenreservebestände der Welt verfügt, verändern selbst umfangreiche Goldkäufe die Zusammensetzung nur langsam. Sollte Peking Gold künftig noch stärker als strategischen Reservebaustein gewichten, wären angesichts der hohen Reserven über Jahre hinweg zusätzliche Käufe denkbar.

Dahinter steckt vor allem, dass für Zentralbanken Gold zunehmend als geopolitisch neutraler Vermögenswert an Bedeutung gewinnt. Seit dem Einfrieren russischer Währungsreserven im Zuge des Ukraine-Kriegs 2022 hat sich die Diskussion über die Abhängigkeit vom US-Dollar verschärft. Vor allem Schwellenländer versuchen, ihre Reserven breiter zu streuen. Reuters spricht inzwischen von einer strukturellen "De-Dollarisation"-Prämie beim Goldpreis. China gehört dabei zu den bedeutendsten Käufern.

Gold besitzt für Peking einen entscheidenden Vorteil: Anders als Staatsanleihen oder Bankguthaben stellt es keine Forderung gegenüber einem anderen Staat dar und kann deshalb nicht auf dieselbe Weise eingefroren werden. Die chinesischen Käufe sind damit zugleich Teil einer langfristigen Strategie, die Abhängigkeit von westlichen Finanzsystemen zu reduzieren.

Gleichzeitig wächst aber auch die Nachfrage innerhalb Chinas. Gold-ETFs des Landes nahmen allein im August rund 11 Tonnen zusätzlich auf. Ihre gesamten Bestände stiegen damit auf 293 Tonnen. Das verwaltete Vermögen erreichte umgerechnet rund 42 Milliarden US-Dollar. Anfang September verzeichneten chinesische Gold-ETFs nach Angaben des World Gold Council sogar an jedem Handelstag weitere Zuflüsse. Zu den wichtigsten chinesischen Gold-ETFs zählt der HuaAn Gold ETF (Ticker 518880, ISIN CNE1000028D5). International dominieren vor allem der SPDR Gold Shares (WKN A0Q27V) und der iShares Gold Trust (WKN A0ERSN).

Ein wichtiger Grund für Chinas Flucht in Gold ist der Mangel an attraktiven Alternativen. Die Renditen chinesischer Staatsanleihen sind gesunken, der Immobilienmarkt hat seinen früheren Ruf als beinahe selbstverständlich steigender Wertspeicher verloren und auch der Aktienmarkt konnte Anleger über längere Zeit nicht überzeugen. Unterstützt wurden die Käufe zuletzt von einem stärkeren Yuan. Da Gold international überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, verbilligt eine festere chinesische Währung den Einkauf ausländischen Goldes für chinesische Käufer, die das Edelmetall zunehmend als Finanzanlage und Wertspeicher kaufen. Doch die Folgen reichen deshalb weit über China hinaus. Historisch stand Gold vor allem unter Druck, wenn die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen. Das Edelmetall wirft schließlich weder Zinsen noch Dividenden ab. Inzwischen funktioniert dieser Zusammenhang deutlich weniger zuverlässig.

Trotz stark gestiegener US-Anleiherenditen hält sich Gold über der Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Zentralbankkäufe und die Suche nach Alternativen zu klassischen Währungsreserven gelten als wichtige Gründe dafür. Ganz ohne Gegenwind ist die chinesische Nachfrage allerdings nicht. Steigende Goldpreise können insbesondere die physische Nachfrage bremsen. Auch deutlich höhere Renditen oder eine nachhaltige Erholung chinesischer Aktien und Immobilien könnten Investoren wieder stärker in andere Anlageklassen locken. Zudem sind chinesische Goldimporte ausgesprochen volatil. Monatliche Werte hängen nicht nur von der Nachfrage ab, sondern auch von staatlich vergebenen Importquoten. Die außergewöhnlich hohen Einfuhren dieses Jahres könnten deshalb teilweise durch regulatorische Effekte verstärkt worden sein.

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China importiert Gold in Rekordtempo. Die Zentralbank kauft seit fast zwei Jahren ohne Unterbrechung. Gold-ETFs verzeichnen Zuflüsse, während das Edelmetall für chinesische Anleger zunehmend zum Wertspeicher wird. Gleichzeitig versucht Peking, seine Devisenreserven breiter aufzustellen und die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern.

Damit steht hinter Chinas Goldhunger nicht eine Spekulation auf höhere Preise, sondern ein struktureller Wandel. Sollte dieser Prozess anhalten, könnte China zu einem der wichtigsten langfristigen Stützpfeiler des weltweiten Goldpreises werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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