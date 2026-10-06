Börsenstart USA - 06.10. - US Tech 100 stark +0,75 %

Der US 30 steht bei 51.604,75 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.

Top-Werte: Caterpillar +2,96 %, Microsoft +1,38 %, Cisco Systems +1,34 %, NVIDIA +1,14 %, Chevron Corporation -0,67 %

Flop-Werte: Verizon Communications -1,26 %, Boeing -1,19 %, Apple -0,68 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 31.294,38 PKT und steigt um +0,75 %.

Top-Werte: Constellation Energy +12,88 %, Astera Labs +8,94 %, Marvell Technology +7,93 %, Rocket Lab Corporation +5,91 %, Palo Alto Networks +5,63 %

Flop-Werte: Western Digital -5,84 %, Seagate Technology Holdings -5,83 %, KLA Corporation -2,61 %, Copart -2,57 %, Dexcom -2,20 %

Der US 500 steht bei 7.824,90 PKT und gewinnt bisher +0,68 %.

Top-Werte: Constellation Energy +12,88 %, Corteva +8,82 %, Vistra +8,80 %, NRG Energy +7,09 %, Dell Technologies Registered (C) +5,93 %

Flop-Werte: Western Digital -5,84 %, Seagate Technology Holdings -5,83 %, C.H.Robinson Worldwide -4,20 %, Huntington Ingalls Industries -3,33 %, Fox Registered (B) -2,83 %

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