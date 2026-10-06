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    Besonders beachtet!

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    ASTA Energy Solutions Aktie mit kräftigem Kursplus - 06.10.2026

    Kursbewegung von +6,25 % bei ASTA Energy Solutions am 06.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - ASTA Energy Solutions Aktie mit kräftigem Kursplus - 06.10.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Kursentwicklung im Detail: So steht die ASTA Energy Solutions Aktie am 06.10.2026

    Die ASTA Energy Solutions Aktie notiert aktuell bei 61,20 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,25 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,60  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ASTA Energy Solutions Aktie. Nach einem Plus von +2,60 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 61,20. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der Kurs der ASTA Energy Solutions Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -15,43 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um -2,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,21 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ASTA Energy Solutions um +40,31 % gewonnen.

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    Während ASTA Energy Solutions heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,00 %.

    ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,43 %
    1 Monat -3,21 %
    3 Monate -15,43 %
    1 Jahr +40,31 %
    Stand: 06.10.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

    Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 859,93 Mio.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,30 %. SMA Solar Technology notiert im Plus, mit +0,50 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,15 %.

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    Ob die ASTA Energy Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASTA Energy Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASTA Energy Solutions

    +6,25 %
    -2,88 %
    -3,50 %
    -17,21 %
    +53,00 %
    ISIN:AT100ASTA001WKN:A4214T
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