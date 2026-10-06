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    AKTIE IM FOKUS

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    Nvidia mit Rekordhoch - Marktwert nahe sechs Billionen Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia erreicht neuen Rekord bei 243,37 US-Dollar
    • Börsenwert nähert sich sechs Billionen Dollar
    • KI-Boom und Rekordrückkauf stützen den Kurs
    AKTIE IM FOKUS - Nvidia mit Rekordhoch - Marktwert nahe sechs Billionen Dollar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nvidia haben ihren jüngsten Rekordkurs am Dienstag mit einem weiteren Höchststand fortgesetzt. Die Papiere des KI-Chipherstellers stiegen im frühen Handel um 1,9 Prozent bis auf 243,37 US-Dollar. Zuletzt betrug das Kursplus 1,2 Prozent bei 241,80 Dollar. Damit steuert Nvidia als aktuell teuerstes börsennotiertes Unternehmen der Welt auf eine Marktkapitalisierung von mittlerweile 6 Billionen Dollar zu. Geknackt werden dürfte die Marke bei einem Kurs von knapp 249 Dollar.

    Der Kursanstieg wurde in den letzten Wochen durch die Zuversicht beflügelt, dass KI-Agenten wie "Muse" von der Facebook-Mutter Meta die Nachfrage nach Halbleitern ankurbeln könnten. Die Nvidia-Aktien profitierten zudem von einem soliden Umsatzausblick des Unternehmens. Sie erhielten einen weiteren Schub, nachdem Nvidia vergangene Woche bekannt gegeben hatte, dass es den Umfang seines Aktienrückkaufprogramms um die Rekordsumme von 150 Milliarden US-Dollar erhöhen werde.

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    "Nvidia ist sowohl aus Wachstums- als auch aus Wertperspektive attraktiv und scheint ein sicherer Hafen vor den möglichen Schäden zu sein, die höhere Zinsen der Wirtschaft zufügen könnten", sagte Marktexperte Jim Awad von Clearstead Advisors.

    Für das laufende Jahr steht bislang ein Nvidia-Kursgewinn von rund 30 Prozent zu Buche. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Aktie Ende März noch mehr als 10 Prozent im Minus lag, da Anleger die Ausgaben in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur infrage gestellt hatten.

    Seitdem hat sich die Stimmung in Bezug auf die KI-Landschaft gewendet. Nun stehen eher existenzielle Fragen zu den potenziellen Gefahren, die sie für die Menschheit birgt, im Mittelpunkt der Diskussion./edh/la/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 215,6 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +39,79 %/+86,39 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nvidias neues Allzeithoch, die Bewertung und Risiken von Short-Positionen. Beim RSI werden Unterschiede zwischen Euro- und Dollar-Charts diskutiert; auf Dollarbasis wird kein überkaufter Zustand gesehen. Weitere Themen sind starke KI-Chip-Nachfrage, Engpässe bei HBM und Packaging, Konkurrenz durch Google und AMD sowie die Finanzierung der Aktienrückkäufe. Ein Bericht über Chip-Schmuggel nach China rückt Exportkontrollen in den Fokus.

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    dpa-AFX
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