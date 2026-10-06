AKTIE IM FOKUS
Nvidia mit Rekordhoch - Marktwert nahe sechs Billionen Dollar
- Nvidia erreicht neuen Rekord bei 243,37 US-Dollar
- Börsenwert nähert sich sechs Billionen Dollar
- KI-Boom und Rekordrückkauf stützen den Kurs
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nvidia haben ihren jüngsten Rekordkurs am Dienstag mit einem weiteren Höchststand fortgesetzt. Die Papiere des KI-Chipherstellers stiegen im frühen Handel um 1,9 Prozent bis auf 243,37 US-Dollar. Zuletzt betrug das Kursplus 1,2 Prozent bei 241,80 Dollar. Damit steuert Nvidia als aktuell teuerstes börsennotiertes Unternehmen der Welt auf eine Marktkapitalisierung von mittlerweile 6 Billionen Dollar zu. Geknackt werden dürfte die Marke bei einem Kurs von knapp 249 Dollar.
Der Kursanstieg wurde in den letzten Wochen durch die Zuversicht beflügelt, dass KI-Agenten wie "Muse" von der Facebook-Mutter Meta die Nachfrage nach Halbleitern ankurbeln könnten. Die Nvidia-Aktien profitierten zudem von einem soliden Umsatzausblick des Unternehmens. Sie erhielten einen weiteren Schub, nachdem Nvidia vergangene Woche bekannt gegeben hatte, dass es den Umfang seines Aktienrückkaufprogramms um die Rekordsumme von 150 Milliarden US-Dollar erhöhen werde.
"Nvidia ist sowohl aus Wachstums- als auch aus Wertperspektive attraktiv und scheint ein sicherer Hafen vor den möglichen Schäden zu sein, die höhere Zinsen der Wirtschaft zufügen könnten", sagte Marktexperte Jim Awad von Clearstead Advisors.
Für das laufende Jahr steht bislang ein Nvidia-Kursgewinn von rund 30 Prozent zu Buche. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Aktie Ende März noch mehr als 10 Prozent im Minus lag, da Anleger die Ausgaben in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur infrage gestellt hatten.
Seitdem hat sich die Stimmung in Bezug auf die KI-Landschaft gewendet. Nun stehen eher existenzielle Fragen zu den potenziellen Gefahren, die sie für die Menschheit birgt, im Mittelpunkt der Diskussion./edh/la/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 215,6 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +39,79 %/+86,39 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Naja, du liest ja noch nicht mal, was ich unten dazu geschrieben habe. Man hat jetzt 235 Mrd. fürs ARP freigegeben und möchte es bis Ende FY28 ausgeben, also in den kommenden 16 Monaten, also 14.7 Mrd. im Monat bzw. 44 Mrd. im Quartal. Wo soll das Geld herkommen? Man hat bisher genau einmal diesen Betrag als FCF ausgewiesen, sonst immer deutlich darunter. Dazu steigen die Abnahmeverpflichtungen den Herstellern gegenüber und die Verpflichtungen, finanziell für die Kunden einzustehen, für beides sollte man reichlich Geld vorhalten, wenn man nicht plötzlich mal illiquide dastehen will. Und bitte argumentiere nicht mit irgendwelchen Kennzahlen, die die Vorsilbe forward- tragen, denn da steige ich mental immer aus.
So ein billiger Push wie mit den extra 150 Mrd., die garantiert nicht vollständig für einen AR verwendet werden (woher sollte auch das Geld kommen?), hält normalerweise für genau einen Tag vor.