Nvidia mit Rekordhoch - Marktwert nahe sechs Billionen Dollar

Der Kursanstieg wurde in den letzten Wochen durch die Zuversicht beflügelt, dass KI-Agenten wie "Muse" von der Facebook-Mutter Meta die Nachfrage nach Halbleitern ankurbeln könnten. Die Nvidia-Aktien profitierten zudem von einem soliden Umsatzausblick des Unternehmens. Sie erhielten einen weiteren Schub, nachdem Nvidia vergangene Woche bekannt gegeben hatte, dass es den Umfang seines Aktienrückkaufprogramms um die Rekordsumme von 150 Milliarden US-Dollar erhöhen werde.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nvidia haben ihren jüngsten Rekordkurs am Dienstag mit einem weiteren Höchststand fortgesetzt. Die Papiere des KI-Chipherstellers stiegen im frühen Handel um 1,9 Prozent bis auf 243,37 US-Dollar. Zuletzt betrug das Kursplus 1,2 Prozent bei 241,80 Dollar. Damit steuert Nvidia als aktuell teuerstes börsennotiertes Unternehmen der Welt auf eine Marktkapitalisierung von mittlerweile 6 Billionen Dollar zu. Geknackt werden dürfte die Marke bei einem Kurs von knapp 249 Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Nvidia ist sowohl aus Wachstums- als auch aus Wertperspektive attraktiv und scheint ein sicherer Hafen vor den möglichen Schäden zu sein, die höhere Zinsen der Wirtschaft zufügen könnten", sagte Marktexperte Jim Awad von Clearstead Advisors.

Für das laufende Jahr steht bislang ein Nvidia-Kursgewinn von rund 30 Prozent zu Buche. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Aktie Ende März noch mehr als 10 Prozent im Minus lag, da Anleger die Ausgaben in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur infrage gestellt hatten.

Seitdem hat sich die Stimmung in Bezug auf die KI-Landschaft gewendet. Nun stehen eher existenzielle Fragen zu den potenziellen Gefahren, die sie für die Menschheit birgt, im Mittelpunkt der Diskussion./edh/la/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 215,6 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 15:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +39,79 %/+86,39 % bedeutet.



