UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Im abgelaufenen Quartal (Stichtag 26. September) habe das Wachstum im App Store erneut nur im niedrigen einstelligen Bereich gelegen, schrieb David Vogt in einer am Dienstag vorliegenden Auswertung aktueller Marktdaten. Aktuell notierten die Aktien des Technologiekonzerns - gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis - unter dem Durchschnitt der letzten zwölf Monate, was auch zunehmend größere Herausforderungen bei der Bruttomarge und in der Lieferkette widerspiegele./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 295,0EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 296

Kursziel alt: 296

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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