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    Sachsen-Anhalt/CDU rätselt

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    Woher kamen die Stimmen für AfD-Präsident?

    Für Sie zusammengefasst
    • CDU-Chef Schulze kennt Herkunft der Zusatzstimmen nicht
    • CDU-Fraktionsspitze empfahl den Abgeordneten Enthaltung
    • Rausch erhielt 48 Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen
    Sachsen-Anhalt/CDU rätselt - Woher kamen die Stimmen für AfD-Präsident?
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach der Wahl des AfD-Politikers Tobias Rausch zum ersten Landtagspräsidenten der AfD in Deutschland kann sich CDU-Fraktionschef Sven Schulze nicht erklären, woher die zusätzlichen Stimmen für den AfD-Politiker stammen könnten. Es sei eine geheime Wahl und daher nicht nachvollziehbar, woher die Stimmen gekommen seien, sagte Schulze der Deutschen Presse-Agentur. Die Fraktionsspitze der CDU hatte den insgesamt 15 Abgeordneten empfohlen, sich bei der Wahl des Landtagspräsidenten zu enthalten.

    Am Morgen sei klar gewesen, dass aber nicht alle der Empfehlung nachgehen wollten. Einige hätten angedeutet, mit "Nein" stimmen zu wollen, sagte Schulze. "Es war aber keiner dabei von uns, der gesagt hat, dass er mit "Ja" abstimmt", betonte der Noch-Ministerpräsident. "Keiner." Rausch wurde bei 82 abgegebenen Stimmen mit 48 Ja-, 29 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen gewählt. Vor der Wahl hatte lediglich das BSW erklärt, für den AfD-Kandidaten zu stimmen. Zusammen mit der AfD wären das 44 Stimmen gewesen./sus/DP/nas






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