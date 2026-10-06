Festere Tendenz - S&P 500 und Nasdaq 100 mit Rekorden

Dividendenstatistik September 2026
wie versprochen hier der Monatsrückblick. Hab den etwas
vorgezogen um die letzten Dividenden in den Oktober zu
verschieben. Da wird es nämlich vielleicht knapp mit der
Vierstelligkeit. Bild:
https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif Für die
Kreuzfahrt von Werthaltig reicht es natürlich bei weitem nicht,
aber mir reicht es auch so. Sind wahrscheinlich im Jahresschnitt
ca. 1400€ monatlich - und das Netto. Wie eine Durchschnittsrente
in Deutschland - und die kommt bei mir ja neben Betriebsrente
auch noch dazu. Da kann man schon entspannt zurücklehnen und das
Treiben gemütlich verfolgen.Soviel steht schon mal fest: die
Jahresziele werden erreicht und aktuell liege ich genau 20% über
Vorjahr. Kommt aber daher dass ich im Dezember 2025 noch etwas
Geld vom Festgeldkonto zu Consors umgeschichtet hab. Aber
ansonsten kommen jetzt keine Neuinvestitionen dazu, zumal Frau
Timburg ab Ende Dezember dann auch Vollrentnerin ist und ein
Gehalt wegfällt.
Kurstechnisch war der September bei mir etwas "leichter" und ich
bin bei 14,2% YTD angelangt. Ich würde sagen damit kann ich gut
leben. Irgendwie hab ich aktuell zu viele Werte welche einfach
nur rumdümpeln oder gar leicht abwärts notieren.
Jan 1088,08€
Feb 1058,24€
Mär 1534,40€
Apr 1349,58€
Mai 2885,81€
Jun 1733,60€
Jul 1400,37€
Aug 1356,99€
Sep 1254,28€
Gesamt: 13.661,35€
Top5 YTD: Seplat +176%, Hafnia +86%, DHT +84%, ASML +75%,
Ecopetrol +73%
Flop5 YTD: Infosys -40%, Allwyn -40%, GQG -35%, Telkom
Inmdonesia -34%, Kumba Iron -33%
Wie ersichtlich alles kleinere Positionen - sowohl beim Plus als
auch beim Minus - welche nicht in meiner neulichen Aufstellung
aufgetaucht sind. Und wie üblich - beim Minus wird das Ergebnis
durch die Dividenden abgemildert und beim Plus kommen diese on
Top.
Auch in diesem Monat verteilen sich die Zahlungen schön breit
über viele Länder und Branchen:
US: Gladstone Investment, Gladstone Commercial, VISA, Pfizer,
TJX, JNJ, IBM, MSFT, AGNC, Alphabet, Main Street, MCD, SLR
ZA: Südafrika-Bond, Nedbank
KR: KB Financial
JP: Japan Tobacco
TH: Thai Union
SG: Singapore Technologies, CapitaLand Ascendas, Hafnia
CL: Embotelladora Andina, SQM
CO: Grupo Cibest
VG: Flex LNG
KZ: Halyk Bank
GB: Shell, Legal&General
TN: Tunesien-Bond
BR: Petrobras
MO: Wynn Macau
AU: BHP, Rio Tinto
GE: Lion Financial
JE: Amcor
So, das wars meinerseits für den September. Jetzt geht es darum,
auch im Oktober eine "goldene" Bilanz zu präsentieren. Wie gesagt
- bleibt spannend ob ich wieder die 1000€ knacken kann. Da fallen
nämlich vs. Vorjahr 2 große Zahlungen aus. Die Abfindung von
Globaltrans und Halyk hat diesmal ja schon im September
überwiesen. Aber irgendwie werd ich das schon wieder schaffen
damit die Bilanz optisch gut dasteht.
Euch einen guten Abschluss und viele Dividenden im nächsten
Monat.
Timburg