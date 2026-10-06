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    ROUNDUP 2

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    1&1 erhöht Kapital - United Internet bringt Darlehensforderungen ein

    Für Sie zusammengefasst
    • United Internet erhält 1&1-Aktien für Darlehen
    • United Internet zeichnet 35 Millionen neue Aktien
    • 1&1 stärkt Eigenkapital für weiteren Netzausbau
    ROUNDUP 2 - 1&1 erhöht Kapital - United Internet bringt Darlehensforderungen ein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Kurse aktualisiert)

    MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister United Internet überträgt Darlehensforderungen an seine Tochter 1&1 und erhält dafür von ihr neue Aktien. Durch die Kapitalerhöhung stärke die 1&1 AG ihre Kapitalstruktur, steigere die Eigenkapitalquote und verschaffe sich zugleich mehr finanziellen Spielraum insbesondere für den weiteren Netzausbau, teilten beide Unternehmen am Montagabend mit. An der Börse kam dies nur vorübergehen gut an. Am Dienstagnachmittag notierten die Aktien von beiden Unternehmen im Minus.

    Insgesamt will die United Internet-Tocher gut 35 Millionen Papiere ausgegeben, dies entspreche 20 Prozent des bestehenden Grundkapitals der 1&1 AG, hieß es weiter. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist bei dem Schritt ausgeschlossen, allein zeichnungsberechtigt ist United Internet. Der rechnerische Ausgabepreis liegt den Angaben zufolge bei 24,05 Euro. Das im SDax notierte Papier von 1&1 verlor am Dienstag zuletzt 2,7 Prozent auf 23,60 Euro zu. Die Aktie von United Internet rutschte um 0,8 Prozent auf 24,04 Euro ab.

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        Der Mobilfunkanbieter übernimmt mit der Transaktion Darlehensforderungen von United Internet in Höhe von gut 850 Millionen Euro, die sich gegen die 1&1-Tochter Versatel richten. Die Beteiligung der United Internet AG an der 1&1 AG steigt mit der Kapitalerhöhung von zuletzt rund 87,19 Prozent auf rund 89,32 Prozent./he/mne/tav/stk/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 1&1 Aktie

    Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 23,50 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 16:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 1&1 Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    1&1 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der 1&1 Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -15,25 %/+27,12 % bedeutet.





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