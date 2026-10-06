1&1 erhöht Kapital - United Internet bringt Darlehensforderungen ein

Der Mobilfunkanbieter übernimmt mit der Transaktion Darlehensforderungen von United Internet in Höhe von gut 850 Millionen Euro, die sich gegen die 1&1-Tochter Versatel richten. Die Beteiligung der United Internet AG an der 1&1 AG steigt mit der Kapitalerhöhung von zuletzt rund 87,19 Prozent auf rund 89,32 Prozent./he/mne/tav/stk/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 1&1 Aktie

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 23,50 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 16:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 1&1 Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

1&1 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der 1&1 Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -15,25 %/+27,12 % bedeutet.