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    Sachsen-Anhalt

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    Tillschneider als Landtags-Vizepräsident gewählt

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD stellt Landtagspräsidenten und Vizepräsidenten
    • Tillschneider erhielt 44 Ja- und 38 Nein-Stimmen
    • Tillschneiders Nähe zu Russland rief Kritik hervor
    Sachsen-Anhalt - Tillschneider als Landtags-Vizepräsident gewählt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Im Landtag von Sachsen-Anhalt stellt die AfD neben dem Parlamentspräsidenten auch einen Vizepräsidenten. Der Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider erhielt im ersten Wahlgang 44 Ja-Stimmen, 38 Abgeordnete stimmten mit Nein. Es gab keine Enthaltungen. Damit gilt der Landtag als konstituiert. Die Abgeordneten hatten sich vorgenommen, drei Vizepräsidenten zu wählen. Weitere Wahlgänge folgen entsprechend.

    Der Islamwissenschaftler Tillschneider ist stellvertretender Landes- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt. In der Vergangenheit hatte Tillschneider immer wieder mit Provokationen für Aufsehen im Magdeburger Parlament gesorgt. Auch seine Nähe zu Russland rief mehrfach Kritik hervor.

    Zuvor war der 35-jährige Tobias Rausch (AfD) zum neuen Landtagspräsidenten gewählt worden./dh/DP/nas






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    Sachsen-Anhalt Tillschneider als Landtags-Vizepräsident gewählt Im Landtag von Sachsen-Anhalt stellt die AfD neben dem Parlamentspräsidenten auch einen Vizepräsidenten. Der Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider erhielt im ersten Wahlgang 44 Ja-Stimmen, 38 Abgeordnete stimmten mit Nein. Es gab keine Enthaltungen. …
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