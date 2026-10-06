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    Discovery gibt den Erhalt wichtiger Umwelt- und Flächennutzungsgenehmigungen für das Projekt Cordero bekannt

    Discovery gibt den Erhalt wichtiger Umwelt- und Flächennutzungsgenehmigungen für das Projekt Cordero bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    5. Oktober 2026, Toronto, Ontario / IRW-Press / Discovery Mining Ltd. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) („Discovery oder das Unternehmen https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-si ...) bestätigte heute, dass das Unternehmen die Genehmigung für die Umweltverträglichkeitsprüfung („Manifesto de Impacto Ambiental“ oder „MIA“) des Projekts Cordero („ Cordero“ oder das „Projekt“) sowie die Genehmigung zur Änderung der Flächennutzung („Änderung der Flächennutzung“) vom mexikanischen Bundesumweltministerium („SEMARNAT“) erhalten hat. Mit dem Erhalt der MIA- und der Genehmigung zur Änderung der Flächennutzung ist das umweltrechtliche Genehmigungsverfahren auf Bundesebene abgeschlossen, und das Unternehmen ist nun in der Lage, das Projekt Cordero in Richtung Entwicklung voranzutreiben.

     

    Tony Makuch, President, CEO und Chairman von Discovery, erklärte: „Wir möchten den mexikanischen Aufsichtsbehörden und Behörden für ihr Vertrauen in uns danken, während wir das Projekt Cordero als Vorbild für Nachhaltigkeit für alle Stakeholder vorantreiben. Cordero ist ein groß angelegtes Silberprojekt, das die richtige Mischung aus kritischen Metallen produzieren wird, die die Welt benötigt – und das bei minimalen negativen Auswirkungen auf die Umwelt –, während gleichzeitig die Nutzung der Wasserressourcen in der Region verbessert und erhebliche sozioökonomische Vorteile für Mexiko geschaffen werden. Das Projekt wird Tausende von Arbeitsplätzen schaffen, umfangreiche Ausbildungsmöglichkeiten und die Entwicklung von Kompetenzen über Generationen hinweg bieten sowie einen bedeutenden wirtschaftlichen Beitrag für die Region und das Land leisten.“

     

    ÜBER DISCOVERY

     

    Discovery Mining Ltd. ist ein wachsendes Edelmetallunternehmen, das durch sein Engagement in den Bereichen Gold, Silber und anderen kritischen Mineralien Wert für seine Stakeholder schafft. Das Silberengagement von Discovery stammt hauptsächlich aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cordero, einer der weltweit größten unerschlossenen Silberlagerstätten, die sich in der Nähe der Infrastruktur in einem ertragreichen Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua befindet. In Kanada treibt das Unternehmen Pläne voran, die jährliche Goldproduktion durch Investitionen in seine Porcupine-Liegenschaften mehr als zu verdoppeln. Diese umfassen mehrere Betriebsstätten, attraktive Wachstumsprojekte und erhebliches Explorationspotenzial in einem der weltweit renommiertesten Goldreviere in und um Timmins (Ontario). Die Übernahme der Kidd-Betriebe im Juni 2026 hat die Landfläche von Discovery innerhalb des Reviers weiter vergrößert, wertvolle Infrastruktur bereitgestellt, die das wachsende Goldgeschäft des Unternehmens unterstützen wird, und das aktuelle Produktionsprofil des Unternehmens um kritische Mineralien erweitert.

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    Discovery gibt den Erhalt wichtiger Umwelt- und Flächennutzungsgenehmigungen für das Projekt Cordero bekannt Discovery_10-05-2026_DEPRcom5. Oktober 2026, Toronto, Ontario / IRW-Press / Discovery Mining Ltd. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) („Discovery“ oder das „Unternehmen“ – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/) …
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