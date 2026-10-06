Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 06.10.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.10.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückgang der Aktie unter 950 Euro und die Frage, ob diese Marke hält; diskutiert werden weitere Verluste bis 900 oder tiefer sowie eine mögliche Erholung. Fundamental stehen der mehr als 100 Milliarden Euro schwere Auftragsbestand, die Jahresziele und das erwartete Wachstum im Fokus. Als entscheidender Kurstreiber gilt der Arminius-Auftrag, dessen Ausgang auch für die Bewertung wichtig ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Brenntag
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 2
Performance 1M: -0,80 %
Performance 1M: -0,80 %
Continental
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 3
Performance 1M: -1,48 %
Performance 1M: -1,48 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 4
Performance 1M: +5,07 %
Performance 1M: +5,07 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: -0,84 %
Performance 1M: -0,84 %
? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die enttäuschende Kursentwicklung trotz positiver Nachrichten und Geschäftsaussichten: Einige erwarten einen Anstieg über 150 Euro, während Rücksetzer und schwache Reaktionen auf Kaufempfehlungen diskutiert werden. Als mögliche Gründe gelten Gewinnmitnahmen, Umschichtungen und Leerverkäufe. Andere verweisen auf gute Fundamentaldaten und Auftragsbücher sowie eine Outperform-Einstufung von RBC.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 36,46%
|PUT: 63,54%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -27,08 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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