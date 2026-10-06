Aktien mit extremer Performance im DAX am 06.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückgang der Aktie unter 950 Euro und die Frage, ob diese Marke hält; diskutiert werden weitere Verluste bis 900 oder tiefer sowie eine mögliche Erholung. Fundamental stehen der mehr als 100 Milliarden Euro schwere Auftragsbestand, die Jahresziele und das erwartete Wachstum im Fokus. Als entscheidender Kurstreiber gilt der Arminius-Auftrag, dessen Ausgang auch für die Bewertung wichtig ist.