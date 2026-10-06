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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,94 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kursspanne der HENSOLDT-Aktie von etwa 60 bis 93 Euro und die Frage, ob die jüngste Erholung eine nachhaltige Wende oder nur eine Zwischenbewegung ist. Belastend wirken Gewinnmitnahmen und Druck im Rüstungssektor; positive Analystenurteile, ein Auftragsbestand von über 10 Milliarden Euro und gemeldete Ukraine-Verträge stützen die Erwartungen. Für einen Ausbruch aus der jüngsten Handelsspanne seien überzeugende Geschäftszahlen entscheidend.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    OHB
    Tagesperformance: -3,77 %
    Platz 2
    Performance 1M: -8,91 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,77 %.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: +3,39 %
    Platz 3
    Performance 1M: +13,26 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,39 %.

    Verbio
    Tagesperformance: -2,25 %
    Platz 4
    Performance 1M: -13,77 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,25 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbios Kursrückgang bis zu einem lokalen Tief und die Sorge, ein sinkender Ölpreis könne zusätzlich belasten. Diskutiert werden die hohe Abhängigkeit von Ölpreisen und Politik sowie eine mögliche Unterbewertung und Kurserholung. Die eröffnete Ethenolyseanlage und mögliche Indien-Investitionen gelten als langfristige Chancen; ihr kurzfristiger Ergebnisbeitrag und der Markthochlauf bleiben jedoch unsicher.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    United Internet
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,83 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

    freenet
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 6
    Performance 1M: -7,69 %
    Chart freenet
    ISIN: DE000A0Z2ZZ5
    WKN: A0Z2ZZ
    Die freenet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu freenet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursschwäche von freenet und den Vertragsstreit mit Telefónica. Diskutiert werden die erwartete Ergebnisbelastung von 50 Mio. Euro 2026 und ihre ungewisse Fortdauer. Dem stehen die bestätigte EBITDA-Prognose von 500–530 Mio. Euro für 2026 und das Ziel von 620 Mio. Euro 2028 gegenüber. Weitere Themen sind Waipus Rabattaktion und Wachstumspotenzial sowie Margen, Vertriebsvorteile und Synergien der mobilezone-Übernahme.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.

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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 06.10.2026 im TecDAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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