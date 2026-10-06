Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Tagesperformance: -3,77 %
Performance 1M: -8,91 %
Tagesperformance: +3,39 %
Performance 1M: +13,26 %
Tagesperformance: -2,25 %
Performance 1M: -13,77 %
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Tagesperformance: -2,09 %
Performance 1M: -10,83 %
Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: -7,69 %
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