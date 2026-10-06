Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kursspanne der HENSOLDT-Aktie von etwa 60 bis 93 Euro und die Frage, ob die jüngste Erholung eine nachhaltige Wende oder nur eine Zwischenbewegung ist. Belastend wirken Gewinnmitnahmen und Druck im Rüstungssektor; positive Analystenurteile, ein Auftragsbestand von über 10 Milliarden Euro und gemeldete Ukraine-Verträge stützen die Erwartungen. Für einen Ausbruch aus der jüngsten Handelsspanne seien überzeugende Geschäftszahlen entscheidend.