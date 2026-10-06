Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 06.10.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Rheinmetall
Tagesperformance: -3,50 %
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 2
Performance 1M: -7,75 %
Performance 1M: -7,75 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückgang der Aktie unter 950 Euro und die Frage, ob diese Marke hält; diskutiert werden weitere Verluste bis 900 oder tiefer sowie eine mögliche Erholung. Fundamental stehen der mehr als 100 Milliarden Euro schwere Auftragsbestand, die Jahresziele und das erwartete Wachstum im Fokus. Als entscheidender Kurstreiber gilt der Arminius-Auftrag, dessen Ausgang auch für die Bewertung wichtig ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
ENGIE
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 3
Performance 1M: -2,96 %
Performance 1M: -2,96 %
? wallstreetONLINE-Community zu ENGIE (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückgang der ENGIE-Aktie von etwa 29 auf 22–23 Euro trotz deutlich gestiegener Strompreise. Noch offene Preisabsicherungen könnten 2027 höhere Erlöse ermöglichen; wie viel davon ENGIE bereits realisiert hat, ist unklar. Sorgen um Verschuldung, Zinsen und UK Power Networks stehen dem gegenüber. Die gestaffelte Refinanzierung und der hohe Anteil festverzinslicher Schulden werden als begrenzende Faktoren diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ENGIE eingestellt.
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 4
Performance 1M: +5,07 %
Performance 1M: +5,07 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 5
Performance 1M: -8,64 %
Performance 1M: -8,64 %
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