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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 06.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 06.10.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.10.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,03 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: -3,50 %
    Platz 2
    Performance 1M: -7,75 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,50 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückgang der Aktie unter 950 Euro und die Frage, ob diese Marke hält; diskutiert werden weitere Verluste bis 900 oder tiefer sowie eine mögliche Erholung. Fundamental stehen der mehr als 100 Milliarden Euro schwere Auftragsbestand, die Jahresziele und das erwartete Wachstum im Fokus. Als entscheidender Kurstreiber gilt der Arminius-Auftrag, dessen Ausgang auch für die Bewertung wichtig ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    ENGIE
    Tagesperformance: +2,22 %
    Platz 3
    Performance 1M: -2,96 %
    Chart ENGIE
    ISIN: FR0010208488
    WKN: A0ER6Q
    Die ENGIE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,22 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu ENGIE (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückgang der ENGIE-Aktie von etwa 29 auf 22–23 Euro trotz deutlich gestiegener Strompreise. Noch offene Preisabsicherungen könnten 2027 höhere Erlöse ermöglichen; wie viel davon ENGIE bereits realisiert hat, ist unklar. Sorgen um Verschuldung, Zinsen und UK Power Networks stehen dem gegenüber. Die gestaffelte Refinanzierung und der hohe Anteil festverzinslicher Schulden werden als begrenzende Faktoren diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ENGIE eingestellt.

    Deutsche Boerse
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 4
    Performance 1M: +5,07 %
    Chart Deutsche Boerse
    ISIN: DE0005810055
    WKN: 581005
    Die Deutsche Boerse Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

    BNP Paribas (A)
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 5
    Performance 1M: -8,64 %
    Chart BNP Paribas (A)
    ISIN: FR0000131104
    WKN: 887771
    Die BNP Paribas (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 06.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 06.10.2026 im Eurozone 50.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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