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    Original-Research

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    LANXESS AG (von Parmantier & Cie. GmbH): Kauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Neuer 76-seitiger Primer zum Chemiezyklus 2027
    • LANXESS: spekulativer Kauf mit 21 Euro Kursziel
    • Zyklus hängt von Umbau, Kapazitäten und Cashflow ab
    Original-Research - LANXESS AG (von Parmantier & Cie. GmbH): Kauf
    Foto: LANXESS

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    Original-Research: LANXESS AG - von Parmantier & Cie. GmbH

    06.10.2026 / 16:30 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
    Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

    Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu LANXESS AG

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Unternehmen: LANXESS AG
    ISIN: DE0005470405

    Anlass der Studie: Wissensbericht
    Empfehlung: Kauf
    seit: 06.10.2026
    Kursziel: EUR 21,00
    Kursziel auf Sicht von: 6 Monate
    Letzte Ratingänderung: n/a
    Analyst: René Parmantier

    Europäische Chemie: Der Zyklus 2027

    76-seitiger Wissensbericht und Branchenprimer zum deutschen Chemiesektor

    FRANKFURT AM MAIN, 6. Oktober 2026 | Parmantier & Cie. Research stellt "European Chemicals: The 2027 Cycle" vor: einen abschließenden Wissensbericht und Branchenprimer zum deutschen Chemiesektor mit 76 Inhaltsseiten. Der Bericht bietet institutionellen Anlegern einen analytischen Rahmen zur Beurteilung deutscher Chemieunternehmen im europäischen Produktions- und Wettbewerbsumfeld. Für jedes analysierte Unternehmen enthält er zudem eine individuelle Empfehlung und ein Kursziel mit einem Horizont von zwölf Monaten.

    Die zentrale These lautet, dass der Zyklus 2027 weniger durch eine einfache industrielle Erholung als vielmehr durch Restrukturierung, operative Hebelwirkung, Kapazitätsrationalisierung, Portfolioabspaltungen, Schuldenabbau und selektive Konsolidierung geprägt sein könnte. Die Analyse unterscheidet vorübergehende, angebotsbedingte Ergebnisimpulse von einer nachhaltigen Verbesserung der Absatzmengen, Margen und Cash-Generierung.

    Einzelempfehlungen und Kursziele auf Zwölfmonatssicht

    Die Empfehlungen werden so wiedergegeben, wie sie im abschließenden Bericht vom 6. Oktober 2026 veröffentlicht sind. Die Kursziele sind in EUR angegeben.

    Unternehmen Empfehlung 12-Monats-Kursziel (EUR) BASF Kaufen 59,00
    Evonik Halten 20,50
    LANXESS Kaufen (spek.) 21,00
    Wacker Chemie Kaufen 106,00
    SGL Carbon Kaufen (spek.) 5,40
    K+S Halten 17,50
    AlzChem Halten 140,00
    Quelle: abschließender Bericht von Parmantier & Cie., Empfehlungstabelle auf dem Deckblatt. Der Bericht enthält keine Verkaufen-Empfehlung. "Kaufen (spek.)" übernimmt die spekulative Einstufung des Berichts. Referenzkurse: XETRA-Schlusskurse vom 1. Oktober 2026.

    Deutsche Chemieunternehmen verbinden zyklische Ergebnisrisiken mit strukturellen Fragen zu europäischen Produktionsnetzwerken, Energiekosten, globalem Wettbewerb und Kapitalallokation. Um dieses Zusammenspiel zu beurteilen, reicht es nicht aus, ein starkes Quartal fortzuschreiben oder Unternehmen mit unterschiedlichen Wettbewerbspositionen und Finanzierungsbedürfnissen pauschal mit demselben Bewertungsmultiplikator zu bewerten.

    Der Bericht untersucht fünf miteinander verbundene Themen:

    * Energie und Wettbewerbsfähigkeit der Produktion: relative Energie- und Rohstoffkosten, der zeitliche Verlauf von Kostenänderungen und die Voraussetzungen, unter denen ein vorübergehender Vorteil bei Produktspreads in eine nachhaltige operative Verbesserung übergehen könnte.

    * Chinesische Kapazitäten und Exportdruck: die Unterscheidung zwischen strukturellen Kostenvorteilen, Überkapazitäten und wechselnder Exportintensität sowie Unterschiede bei Produktqualifizierung, Kundenfreigaben und der Betroffenheit durch Importwettbewerb.

    * Auslastung, operative Hebelwirkung und eigene Verbesserungsmaßnahmen: das Zusammenspiel von Produktionsdurchsatz und Fixkostendegression mit Restrukturierungsprogrammen, Working Capital, Investitionen und freiem Cashflow. Der analytische Rahmen prüft, ob ausgewiesene Ergebnisverbesserungen durch wiederkehrende Cash-Generierung getragen werden.

    * Portfolioabspaltungen und Bilanzstärkung: der Zusammenhang zwischen Vermögensverkäufen, Spin-offs, Börsengängen, verbleibenden Kosten und Schuldenabbau. Die Abspaltung von BASFs Agricultural Solutions und deren Börsengangsoptionalität bieten einen konkreten Rahmen für die Analyse der Wertrealisierung, ohne einen vollzogenen Börsengang oder vorab festgelegte Erlöse zu unterstellen.

    * Selektive Konsolidierung und Bewertungsunterschiede: der Einfluss von Übernahmeprämien, Finanzierung, Integrationskosten und regulatorischen Beschränkungen auf die Wertschaffung - und weshalb scheinbar niedrige Bewertungsmultiplikatoren sowohl Erholungspotenzial als auch eine Bewertungsfalle signalisieren können.

    Die BASF-Evonik-Situation wird als ein wichtiger Katalysator innerhalb dieses breiteren Rahmens untersucht. Der Bericht hält eine bestätigte unverbindliche Kontaktaufnahme und Sondierungskontakte fest, nicht jedoch eine vereinbarte oder unterzeichnete Transaktion; Konditionen, Finanzierungsstruktur, Synergien, Zeitplan und Vollzug bleiben ungewiss. Medienberichte und hypothetische Transaktionswege werden nicht als von den Unternehmen bestätigte Tatsachen dargestellt.

    Der Bericht ist ein Branchenprimer und eine Wissensgrundlage, kein pauschal optimistisches Sektorvotum und kein Versprechen einer Erholung. Seine unabhängige Szenarioanalyse trennt Unternehmensmitteilungen und dokumentierte Unternehmensmaßnahmen ausdrücklich von Medienberichten, unbestätigten M&A-Szenarien und Annahmen von Parmantier & Cie. Zugleich benennt sie Gegenbelege und Risiken, darunter ungünstige Energiekosten, erneuten Exportdruck, schwache Cash-Konversion, verzögerte Abspaltungen und übermäßige Verschuldung bei Übernahmen.

    Institutionelle Anleger, Portfoliomanager, Analysten, Unternehmensstrategen und M&A-Fachleute, die den vollständigen Bericht erhalten oder dessen analytischen Rahmen besprechen möchten, können sich an research@parmantiercie.com wenden. Anfragen können auch vertiefendes Aktien- und Sektor-Research sowie die Entwicklung kurzfristiger Anlageideen betreffen. Zugang und Verbreitung unterliegen den jeweils geltenden Anforderungen an die Anlegerklassifizierung sowie den anwendbaren länderspezifischen, Compliance- und regulatorischen Anforderungen.

    Quelle: Parmantier & Cie. Research, European Chemicals: The 2027 Cycle, 6. Oktober 2026. Ausschließlich auf Grundlage des abschließenden Berichts erstellt; Informationsstichtage und Kennzeichnungen des Belegstatus sind dort erläutert. Seitenumfang: 76 Inhaltsseiten ohne Deckblatt und eine Leerseite; die bereitgestellte PDF-Datei umfasst 78 Seiten.

    Diese Pressemitteilung ist eine werbliche Zusammenfassung des vollständigen Research-Berichts und gibt dessen Anlageeinschätzungen, Risiken, Bewertungsmethoden, Offenlegungen und regulatorische Informationen nicht vollständig wieder. Sie stellt weder eine individuelle Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Analytische Annahmen, Prognosen und Transaktionsszenarien sind keine bestätigten Ergebnisse oder Garantien. Leser sollten den vollständigen Bericht einschließlich seiner rechtlichen Hinweise und Offenlegungen zu Interessenkonflikten heranziehen. Zugang und Verbreitung unterliegen den jeweils geltenden Anforderungen an die Anlegerklassifizierung sowie den anwendbaren länderspezifischen, Compliance- und regulatorischen Anforderungen. Parmantier & Cie. Research und/oder verbundene Unternehmen und Mitarbeiter können Positionen in den besprochenen Wertpapieren halten; der vollständige Bericht enthält die Offenlegungen zu Interessenkonflikten.

    Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
    https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=504077fff8371d510ff4ca89ab488fc2

    Kontakt für Rückfragen:
    PARMANTIER & CIE. GmbH
    Hungener Str. 6
    60389 Frankfurt am Main
    E-Mail: info@parmantiercie.com
    Web: www.parmantiercie.com

    Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
    Originalinhalt anzeigen:
    https://eqs-news.com/?origin_id=2214549b-c187-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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    ISIN:DE0005470405WKN:547040
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 12,72 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,800EUR. Von den letzten 5 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -14,73 %/+16,28 % bedeutet.


    Rating: Kauf
    Analyst:
    Kursziel: 21,00 Euro



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lanxess. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Stabilisierung der Lanxess-Aktie bei 12 Euro nach fast 80 % Kursverlust in fünf Jahren und Nachkäufe bei 10 bis 11 Euro. Diskutiert werden Unterbewertung, Turnaround-Chancen, rund 500 Mio. Euro EBITDA für 2026, Kostensenkungen und ein möglicher Schuldenabbau durch Envalior. Barclays senkte das Kursziel auf 12,50 Euro und bleibt bei Underweight; Schulden und fehlende Konjunkturbelebung gelten als Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lanxess eingestellt.

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