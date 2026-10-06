SAN JOSE, Kalifornien, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Pimax, ein führender Hersteller von High-End-PC-Virtual-Reality-Headsets, hat heute auf seiner Veranstaltung „Frontier:" das Crystal Pro vorgestellt, ein kabelloses PC-VR-Headset, das auf einer Streaming-Technologie basiert, die das Unternehmen als „Native Foveated Streaming" bezeichnet. Veranstaltung zur Vorstellung von „Change To Stay The Same". Pimax stellte außerdem die „Ringless VR Controllers", den Spation-Mini-PC sowie ein überarbeitetes Markenimage vor, das sich um die neue Markenfarbe „Stratosphere Blue" dreht.

Eye-Tracking-gestütztes 60-GHz-Streaming über die erste 2x2-MIMO-Funkverbindung auf einem VR-Headset; Pimax stellt außerdem ringlose VR-Controller, den Spation-Mini-PC und eine neue Markenidentität unter dem Namen „Stratosphere Blue" vor

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Crystal Pro verfügt über integrierte WLAN-Streaming-Funktionen und einen speziellen WLAN-6E-Adapter. Für die native Grafik der GPU bietet Pimax ein optionales 60G-AirLink-Kit an, das im Lieferumfang enthalten ist oder separat erworben werden kann. Mithilfe von Eye-Tracking überträgt die 60-GHz-Verbindung das native Bild der GPU direkt an die Bildschirme im Fokusbereich des Nutzers, ohne dass eine für das WLAN-Streaming erforderliche Codierung notwendig ist. Die beiden Raumantennen des Sets arbeiten in einer 2x2-MIMO-Konfiguration – laut Pimax eine Premiere bei VR-Headsets – und bieten einen kombinierten Durchsatz von bis zu 6 Gbit/s bei einer zusätzlichen Latenz von unter 2 ms.

Das Headset kombiniert asphärische Glaslinsen mit QLED-Displays mit einer Auflösung von 2880 × 2880 Pixeln pro Auge, einem Sichtfeld von 110 Grad und Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz. Das Tracking-System kombiniert Eye-Tracking, SLAM 2.0 Inside-Out-Tracking und eine austauschbare Frontblende für optionale Lighthouse-Unterstützung oder MR-Passthrough mit LiDAR-Tiefenmessung. Es ist kein Akku eingebaut; die Stromversorgung erfolgt über einen im Lieferumfang enthaltenen externen Akku mit 16.000 mAh.

Die „Ringless VR"-Controller ersetzen den früheren Tracking-Ring von Pimax durch kamerabasiertes Hand-Tracking sowie Infrarot- und Bewegungssensor-Tracking mit einer Latenz von unter 15 ms und lassen sich an ein Gamepad für Windows und Steam anschließen.

Der Spation ist ein Mini-PC mit Komponenten der Desktop-Klasse in einem Gehäuse, das kleiner ist als ein typischer Tower. Er kombiniert eine AMD Ryzen 7 9800X3D-CPU mit einer AMD RX 9070 XT- oder Nvidia RTX 5070 Ti-GPU. Es unterstützt Windows und SteamOS; außerdem ist eine DIY-Konfiguration verfügbar.

Der Preis für Crystal Pro beträgt 1.399 US-Dollar bzw. 1.899 US-Dollar im Paket mit dem AirLink-Kit; das Kit allein kostet 599 US-Dollar. Liefertermine und Preise für die „Ringless"-VR-Controller und „Spation" werden noch bekannt gegeben. Kunden können heute unter pimax.com ein Exemplar für 1 Dollar reservieren.

Pimax ist ein Hersteller von Virtual-Reality-Hardware, der für hochauflösende PC-VR-Headsets mit großem Sichtfeld bekannt ist, darunter die Serien „Crystal" und „Dream Air". Mehr dazu unter www.pimax.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/pimax-stellt-das-crystal-pro-mit-nativem-foveated-streaming-vor-bei-dem-das-native-bild-der-gpu-drahtlos-an-das-headset-ubertragen-wird-302899639.html