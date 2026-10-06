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    Pimax stellt das Crystal Pro mit nativem Foveated Streaming vor, bei dem das native Bild der GPU drahtlos an das Headset übertragen wird

    Pimax stellt das Crystal Pro mit nativem Foveated Streaming vor, bei dem das native Bild der GPU drahtlos an das Headset übertragen wird
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    Eye-Tracking-gestütztes 60-GHz-Streaming über die erste 2x2-MIMO-Funkverbindung auf einem VR-Headset; Pimax stellt außerdem ringlose VR-Controller, den Spation-Mini-PC und eine neue Markenidentität unter dem Namen „Stratosphere Blue" vor

    SAN JOSE, Kalifornien, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Pimax, ein führender Hersteller von High-End-PC-Virtual-Reality-Headsets, hat heute auf seiner Veranstaltung „Frontier:" das Crystal Pro vorgestellt, ein kabelloses PC-VR-Headset, das auf einer Streaming-Technologie basiert, die das Unternehmen als „Native Foveated Streaming" bezeichnet. Veranstaltung zur Vorstellung von „Change To Stay The Same". Pimax stellte außerdem die „Ringless VR Controllers", den Spation-Mini-PC sowie ein überarbeitetes Markenimage vor, das sich um die neue Markenfarbe „Stratosphere Blue" dreht.

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    Crystal Pro verfügt über integrierte WLAN-Streaming-Funktionen und einen speziellen WLAN-6E-Adapter. Für die native Grafik der GPU bietet Pimax ein optionales 60G-AirLink-Kit an, das im Lieferumfang enthalten ist oder separat erworben werden kann. Mithilfe von Eye-Tracking überträgt die 60-GHz-Verbindung das native Bild der GPU direkt an die Bildschirme im Fokusbereich des Nutzers, ohne dass eine für das WLAN-Streaming erforderliche Codierung notwendig ist. Die beiden Raumantennen des Sets arbeiten in einer 2x2-MIMO-Konfiguration – laut Pimax eine Premiere bei VR-Headsets – und bieten einen kombinierten Durchsatz von bis zu 6 Gbit/s bei einer zusätzlichen Latenz von unter 2 ms.

    Pimax Crystal Pro

    Das Headset kombiniert asphärische Glaslinsen mit QLED-Displays mit einer Auflösung von 2880 × 2880 Pixeln pro Auge, einem Sichtfeld von 110 Grad und Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz. Das Tracking-System kombiniert Eye-Tracking, SLAM 2.0 Inside-Out-Tracking und eine austauschbare Frontblende für optionale Lighthouse-Unterstützung oder MR-Passthrough mit LiDAR-Tiefenmessung. Es ist kein Akku eingebaut; die Stromversorgung erfolgt über einen im Lieferumfang enthaltenen externen Akku mit 16.000 mAh.

    Die „Ringless VR"-Controller ersetzen den früheren Tracking-Ring von Pimax durch kamerabasiertes Hand-Tracking sowie Infrarot- und Bewegungssensor-Tracking mit einer Latenz von unter 15 ms und lassen sich an ein Gamepad für Windows und Steam anschließen.

    Der Spation ist ein Mini-PC mit Komponenten der Desktop-Klasse in einem Gehäuse, das kleiner ist als ein typischer Tower. Er kombiniert eine AMD Ryzen 7 9800X3D-CPU mit einer AMD RX 9070 XT- oder Nvidia RTX 5070 Ti-GPU. Es unterstützt Windows und SteamOS; außerdem ist eine DIY-Konfiguration verfügbar.

    Der Preis für Crystal Pro beträgt 1.399 US-Dollar bzw. 1.899 US-Dollar im Paket mit dem AirLink-Kit; das Kit allein kostet 599 US-Dollar. Liefertermine und Preise für die „Ringless"-VR-Controller und „Spation" werden noch bekannt gegeben. Kunden können heute unter pimax.com ein Exemplar für 1 Dollar reservieren.

    Pimax ist ein Hersteller von Virtual-Reality-Hardware, der für hochauflösende PC-VR-Headsets mit großem Sichtfeld bekannt ist, darunter die Serien „Crystal" und „Dream Air". Mehr dazu unter www.pimax.com.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/pimax-stellt-das-crystal-pro-mit-nativem-foveated-streaming-vor-bei-dem-das-native-bild-der-gpu-drahtlos-an-das-headset-ubertragen-wird-302899639.html




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