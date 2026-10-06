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    Merz kommt zum CSU-Parteitag nach München

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz spricht zum Abschluss des CSU-Parteitags
    • Im Fokus stehen Innenpolitik und die Krise der Union
    • Auf dem Parteitag stehen turnusmäßig keine Wahlen an
    Merz kommt zum CSU-Parteitag nach München
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Zum Abschluss des CSU-Parteitags wird auch Kanzler Friedrich Merz in München erwartet. Dies geht aus der Einladung der Partei hervor. Demnach soll der CDU-Chef am Samstag (24. Oktober) zu den Delegierten sprechen, im Fokus dürften dabei die schwierige innenpolitische Lage und die Krise der Union stehen. Der Parteitag geht über zwei Tage und findet auf dem Messegelände in München statt. Zum Auftakt wird sich wie üblich zunächst CSU-Chef Markus Söder in einer Grundsatzrede zur Lage der Partei äußern. Turnusmäßig stehen auf dem Parteitag keine Vorstandswahlen an.

    Söder und Merz haben in den vergangenen Jahren großen Wert darauf gelegt, die jeweiligen Parteitage der Schwesterparteien persönlich zu besuchen. Die Lage in der Union ist derzeit schwierig. Merz steckt seit Monaten in einem Umfragetief, dies wurde im September durch die teils schlechten Wahlergebnisse der CDU in Ostdeutschland und die Erfolge der AfD noch verstärkt. Auf Bundesebene stehen CDU und CSU deswegen unter einem enormen Erfolgsdruck - die geplanten Reformen etwa bei der Rente oder in der Steuergesetzgebung kommen aber nicht so voran wie gewünscht./had/DP/nas






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