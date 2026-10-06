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    SGL Carbon hebt 2026-Ausblick nach starken Neunmonatszahlen an

    Weniger Umsatz, mehr Zuversicht: SGL Carbon erhöht die Ergebnisprognose für 2026 und peilt beim Umsatz das obere Ende der bisherigen Zielspanne an.

    SGL Carbon hebt 2026-Ausblick nach starken Neunmonatszahlen an
    Foto: SGL Carbon
    • SGL Carbon hebt die EBITDApre-Prognose für 2026 von 110–130 Mio. € auf 130–140 Mio. € an.
    • Beim Umsatz erwartet das Unternehmen, 2026 das obere Ende der bisherigen Spanne von 720–770 Mio. € zu erreichen.
    • Der vorläufige Konzernumsatz der ersten neun Monate 2026 lag bei rund 595 Mio. €, gegenüber 652,9 Mio. € im Vorjahreszeitraum.
    • Das vorläufige EBITDApre für die ersten neun Monate betrug rund 106 Mio. €, nach 108,6 Mio. € im Vorjahr.
    • Die aktualisierte Prognose beruht auf dem aktuellen Marktumfeld und setzt keine Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen voraus; die Mittelfristplanung bleibt unverändert.
    • Die endgültigen Neunmonatszahlen 2026 sollen planmäßig am 5. November 2026 veröffentlicht werden.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung zum 30. September 2026, Telefonkonferenz, bei SGL Carbon ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von SGL Carbon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,3350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +10,17 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,3100EUR das entspricht einem Minus von -0,47 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.342,77PKT (+0,96 %).


    SGL Carbon

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    ISIN:DE0007235301WKN:723530
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