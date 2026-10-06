SGL Carbon Aktie bestätigt den positiven Trend - +9,86 % - 06.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von SGL Carbon. Mit einer Performance von +9,86 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SGL Carbon Aktie. Nach einem Plus von +3,30 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 5,3200€, mit einem Plus von +9,86 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

SGL Carbon ist ein Spezialist für carbon- und graphitbasierte Werkstoffe, u.a. für Halbleiter-, Batterie-, Chemie- und Automobilindustrie. Hauptprodukte: Graphitkomponenten, Carbonfasern, Verbundwerkstoffe. Marktstellung: Nischenplayer mit Technologiefokus. Wichtige Konkurrenten: Tokai Carbon, Mersen, Hexcel, Toray. USP: Werkstoff-Know-how, kundenspezifische Hightech-Lösungen, breite Industrieabdeckung.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SGL Carbon einen Gewinn von +11,63 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SGL Carbon Aktie damit um +7,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,42 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SGL Carbon +58,11 % gewonnen.

Während SGL Carbon heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,63 %. Damit gehört SGL Carbon heute zu den auffälligeren Werten.

SGL Carbon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,50 % 1 Monat +21,42 % 3 Monate +11,63 % 1 Jahr +53,45 %

Informationen zur SGL Carbon Aktie

Stand: 06.10.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 122 Mio. SGL Carbon Aktien. Damit ist das Unternehmen 599,47 Mio.EUR € wert.

Weniger Umsatz, mehr Zuversicht: SGL Carbon erhöht die Ergebnisprognose für 2026 und peilt beim Umsatz das obere Ende der bisherigen Zielspanne an.

EQS-Ad-hoc: SGL Carbon SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr SGL Carbon SE veröffentlicht vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für die ersten neun Monate und hebt Prognose für 2026 an 06.10.2026 / 16:51 CET/CEST …

EQS-Ad-hoc: SGL Carbon SE / Key word(s): Forecast / Full year/Forecast / Full year SGL Carbon SE reports preliminary sales and earnings figures for the first nine months and raises its forecast for 2026 06-Oct-2026 / 16:51 CET/CEST Disclosure of an …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SGL Carbon?

Avolta, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,24 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,08 %.

SGL Carbon Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die SGL Carbon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SGL Carbon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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