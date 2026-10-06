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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Gewinne - S&P 500 und Nasdaq 100 mit Rekorden

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten mit Rekordständen und Gewinnen
    • Öl- und Anleihemärkte entspannen sich weiter
    • Nvidia mit Rekord, Übernahmewerte springen stark
    ROUNDUP/Aktien New York - Gewinne - S&P 500 und Nasdaq 100 mit Rekorden
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Gewinnen und Höchstständen der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 sind die US-Aktienmärkte am Dienstag in den Handel gestartet. Begründet wird die freundliche Tendenz mit einer Entspannung an den Öl- und Anleihemärkten sowie der anhaltenden Rally der Technologiewerte.

    Der Dow Jones Industrial stieg um 0,5 Prozent auf 51.530 Punkte. Der marktbreite S&P 500 erklomm ein Rekordhoch bei 7.835 Zählern und gewann zuletzt 0,7 Prozent auf 7.829 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte ein Rekordniveau bei 31.328 Zählern und legte zuletzt um 0,8 Prozent auf 31.314 Punkte zu. Das neue Nasdaq-Hoch demonstriere Zuversicht, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

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    Die Ölpreise betreffend hatten Medien am Vorabend berichtet, dass die USA und der Iran ihre Verhandlungen über eine vollständige Öffnung der für den Öl-Transport wichtigen Straße von Hormus vorantrieben. Gleichwohl ist dieser in der Region schon wieder recht rege. Die Förderländer am Persischen Golf transportieren wieder größere Ölmengen durch die Straße von Hormus.

    Die Aktien von Nvidia setzten ihren jüngsten Rekordkurs am Dienstag mit einer weiteren Bestmarke fort. Die Papiere des KI-Chipherstellers stiegen zuletzt um 1,5 Prozent auf 242,40 US-Dollar. Damit steuert Nvidia als aktuell teuerstes börsennotiertes Unternehmen der Welt auf eine Marktkapitalisierung von mittlerweile 6 Billionen Dollar zu. Geknackt werden dürfte die Marke bei einem Kurs von knapp 249 Dollar.

    Die Titel von Constellation Energy gewannen 13 Prozent. Die Google-Mutter Alphabet sichert sich mit einem milliardenschweren Vertrag Atomstrom des AKW-Betreibers, um den hohen Energiebedarf ihrer KI-Rechenzentren zu decken.

    Für die Anteilscheine von Borgwarner ging es um 5,2 Prozent aufwärts. Sie wurden von Morgan Stanley auf "Overweight" hochgestuft. Dabei verwies die US-Bank auf die fortgesetzt deutliche Nachfrage nach Verbrennungs- und Hybridmotoren und sieht darin Positives für die weiteren Aussichten des Automobilzulieferers.

    Die Aktien von Option Care Health sprangen um 33 Prozent auf 31,05 Dollar hoch. Die Finanzinvestoren McKesson und Clayton Dubilier & Rice wollen den Anbieter von Infusionsdienstleistungen für 32,05 Dollar je Aktie übernehmen, was einem Unternehmenswert von rund 5,8 Milliarden Dollar entspräche. McKesson-Titel legten leicht zu./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,50 % und einem Kurs von 56,14 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 16:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +39,79 %/+86,39 % bedeutet.





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