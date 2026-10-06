LAS VEGAS, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Spiro, eine weltweit tätige Agentur für Erlebnismarketing, gab heute die Ernennung von John Emmaneel zum Executive Vice President für den Bereich „Global Operations & Innovation" innerhalb ihres Geschäftsbereichs „Brand Activations & Events" (BAE) bekannt.

Emmaneel tritt dem Team von Brand Activations & Events (BAE) bei, um komplexe globale Veranstaltungsportfolios auszubauen und dabei sicherzustellen, dass jedes Erlebnis kreativ einzigartig und wirtschaftlich rentabel bleibt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Emmaneel wird die Art und Weise leiten, wie BAE seine Arbeit marktübergreifend plant, mit Personal ausstattet und umsetzt, und gleichzeitig neue Kompetenzen aufbauen, sobald sich die Kundenbedürfnisse ändern. Er wird eng mit Jen Shankman, Executive Vice President von BAE Growth, zusammenarbeiten, die für das Wachstum und die strategischen Beziehungen des Geschäftsbereichs verantwortlich ist. Beide unterstehen Carley Faircloth-Kilmurray, Global Chief Marketing, Strategy & Brand Experiences Officer.

„BAE vereint die Strukturen zur Verwaltung eines globalen Portfolios mit der kreativen Kraft, jedes Erlebnis einzigartig zu gestalten. John versteht es, dies in großem Maßstab umzusetzen", sagte Faircloth-Kilmurray. „Er hat mehr als 25 Jahre damit verbracht, Teams und Kompetenzen aufzubauen, die auf komplexe Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Er versteht es, ehrgeizige Ideen in erfolgreiche Projekte umzusetzen, und verfügt über die operative Kompetenz, diese weltweit zu realisieren."

Emmaneel wechselt von Invision zu Spiro, wo er den Innovationsbereich sowie die Niederlassung in Chicago leitete und den Bereich Gaming & Entertainment vorantrieb, während er gleichzeitig das Dienstleistungsangebot erweiterte und das regionale Wachstum vorantrieb. Zu seiner beruflichen Laufbahn zählen zudem Führungspositionen bei Kenwood Experiences und Jack Morton Worldwide, wo er für Marken wie Square Enix, Google, Intel, NVIDIA, Samsung und Northwestern Mutual tätig war.

„Was mich an Spiro gereizt hat, war die Vielfalt innerhalb von BAE: Eine fundierte strategische und operative Kompetenz, gepaart mit dem Bestreben, Werke zu schaffen, die den Menschen wirklich am Herzen liegen", sagte Emmaneel. „Hier gibt es ein solides Fundament und echte Ambitionen für die Zukunft. Ich freue mich darauf, das Know-how der Agentur marktübergreifend noch besser zu vernetzen und die Teams dabei zu unterstützen, anspruchsvolle Projekte für unsere Kunden umzusetzen."

Informationen zu Spiro Brand Activations & Events

Wir sind von Haus aus Veranstaltungsorganisatoren und von unserer Ausrichtung her Wachstumsstrategen, die jede Entscheidung mit dem Geschäftsverhalten verknüpfen, das dadurch bewirkt werden soll. Das Ergebnis sind Live-Projekte, die lebendig wirken und den weiteren Verlauf der Ereignisse beeinflussen.

Spiro Brand Activations & Events ist das Spezialistenteam von Spiro für Konferenzen, Produkteinführungen, Firmenveranstaltungen, Festivals und Markenaktivierungen. Auf der Grundlage von Fachwissen im Bereich Unternehmensveranstaltungen und Kundenerlebnisse bringt BAE Struktur in das gesamte Portfolio und verleiht jedem Erlebnis eine kreative Note.

Auf diese Weise setzt BAE das Versprechen von „Experience Brand Gravity" um und schafft eine Verbindung zwischen Marke und Kunde.

Informationen zu Spiro

Spiro (sp-eye-roh) ist eine strategisch ausgerichtete, kreativ geprägte globale Erlebnisagentur, die Maßstäbe dafür setzt, wie Marken Verbindungen knüpfen und wachsen. Durch die Stärkung von „Brand Gravity" – der datengestützten, emotionalen und verhaltensbezogenen Anziehungskraft zwischen Marken und ihren Zielgruppen – sorgt Spiro dafür, dass Marken zu einem Erlebnis werden. Spiro ist weltweit vernetzt und genießt das Vertrauen einiger der einflussreichsten Marken der Welt. Das Unternehmen schafft eine Anziehungskraft, die Kunden immer wieder zurückkommen lässt. Erfahren Sie mehr unter spiro.com.

Medienkontakt

Melissa Burns

Senior Director of Marketing

mburns@thisisspiro.com

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