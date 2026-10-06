Bio-Gate justiert 2026-Prognose: Umsatz und Ergebnis im Fokus
Weniger Bestellungen, gedämpfte Erwartungen: Bio-Gate senkt die Prognose für 2026. Änderungen bei zwei Großkunden belasten das Geschäft – für 2027 zeigt sich der Vorstand zuversichtlich.
Foto: adobe.stock.com
- Bio-Gate AG senkt am 6. Oktober 2026 ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026.
- Zwei Großkunden aus Human- und Tierpflege planen Änderungen im Produktportfolio und organisatorische Umstellungen; dadurch sinken die Abrufmengen, besonders bei Dermakosmetik und Wundpflege.
- Der Konzernumsatz 2026 soll nun 6,0 bis 6,9 Mio. Euro betragen, statt der zuvor prognostizierten rund 6,9 bis 7,9 Mio. Euro.
- Das EBITDA wird auf −0,9 bis −1,1 Mio. Euro geschätzt; Kosteneinsparungen gleichen einen Teil des Umsatzrückgangs aus.
- Für das EBIT erwartet Bio-Gate −1,1 bis −1,5 Mio. Euro, nach −1,1 Mio. Euro im Vorjahr.
- 2027 rechnet der Vorstand mit einer positiven Entwicklung bei beiden Großkunden: Geplant sind ein neues Narbenbehandlungsprodukt und die Überführung von Tierpflegeprodukten in eine neue Produktlinie.
Der Kurs von Bio-Gate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,50 % im
Plus.
0,00 %
-1,47 %
-3,60 %
+362,07 %
+174,87 %
+67,50 %
-33,33 %
-34,95 %
-90,53 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte