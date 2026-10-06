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    Bio-Gate justiert 2026-Prognose: Umsatz und Ergebnis im Fokus

    Weniger Bestellungen, gedämpfte Erwartungen: Bio-Gate senkt die Prognose für 2026. Änderungen bei zwei Großkunden belasten das Geschäft – für 2027 zeigt sich der Vorstand zuversichtlich.

    Bio-Gate justiert 2026-Prognose: Umsatz und Ergebnis im Fokus
    Foto: adobe.stock.com
    • Bio-Gate AG senkt am 6. Oktober 2026 ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026.
    • Zwei Großkunden aus Human- und Tierpflege planen Änderungen im Produktportfolio und organisatorische Umstellungen; dadurch sinken die Abrufmengen, besonders bei Dermakosmetik und Wundpflege.
    • Der Konzernumsatz 2026 soll nun 6,0 bis 6,9 Mio. Euro betragen, statt der zuvor prognostizierten rund 6,9 bis 7,9 Mio. Euro.
    • Das EBITDA wird auf −0,9 bis −1,1 Mio. Euro geschätzt; Kosteneinsparungen gleichen einen Teil des Umsatzrückgangs aus.
    • Für das EBIT erwartet Bio-Gate −1,1 bis −1,5 Mio. Euro, nach −1,1 Mio. Euro im Vorjahr.
    • 2027 rechnet der Vorstand mit einer positiven Entwicklung bei beiden Großkunden: Geplant sind ein neues Narbenbehandlungsprodukt und die Überführung von Tierpflegeprodukten in eine neue Produktlinie.

    Der Kurs von Bio-Gate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,50 % im Plus.


    Bio-Gate

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