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    SGL Carbon erhöht Ergebnisprognose - Aktie legt kräftig zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Ebitda-Prognose steigt auf 130 bis 140 Mio. Euro
    • Umsatz soll nun das obere Ende der Spanne erreichen
    • Neunmonatsumsatz sinkt auf rund 595 Millionen Euro
    SGL Carbon erhöht Ergebnisprognose - Aktie legt kräftig zu
    Foto: SGL Carbon

    WIESBADEN (dpa-AFX) - SGL Carbon zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr optimistischer und erhöht seine Ergebnisprognose. So geht der Spezialgraphit- und Carbonfaserhersteller nun von einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 130 bis 140 Millionen aus, wie er am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Zuvor hatte das Management 110 bis 130 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Beim Umsatz will SGL Carbon nun das obere Ende der anvisierten Spanne von 720 bis 770 Millionen Euro erreichen. Analysten hatten bislang weniger auf ihrem Zettel.

    Die Aktie, die erst kürzlich wieder in den SDax aufgestiegen war, schnellte gut eine halbe Stunde vor Handelsschluss um fast zehn Prozent nach oben.

    In den ersten neun Monaten sank der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge von 652,9 Millionen auf rund 595 Millionen Euro. Das bereinigte Ebitda ging von 108,6 auf rund 106 Millionen Euro zurück, wie es weiter hieß. Die Mittelfristziele ließ SGL Carbon unberührt.

    Die ausführlichen Zahlen will das Unternehmen am 5. November vorlegen./nas/he

    SGL Carbon

    +11,46 %
    +6,52 %
    +20,99 %
    +10,99 %
    +53,36 %
    -23,08 %
    -45,43 %
    -49,51 %
    -73,07 %
    ISIN:DE0007235301WKN:723530
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SGL Carbon Aktie

    Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,01 % und einem Kurs von 5,33 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SGL Carbon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -44,44 %/-7,41 % bedeutet.





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