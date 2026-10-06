Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.10.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.164,23USD pro Feinunze und notiert damit +0,68 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 61,27USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,28 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 98,46USD und verzeichnet ein Minus von -1,82 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 88,26USD und verzeichnet ein Minus von -1,13 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.178,50USD
|+0,04 %
|Platin
|1.702,50USD
|-0,87 %
|Kupfer London Rolling
|14.393,74USD
|+0,09 %
|Aluminium
|3.103,86USD
|-0,16 %
|Erdgas
|3,100USD
|+1,11 %
Rohstoff des Tages: Öl (Brent)
Mit einem Tages-Minus von -1,82 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 06.10.26, 17:29 Uhr.