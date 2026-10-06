Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.10.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.164,23USD pro Feinunze und notiert damit +0,68 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 61,27USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,28 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 98,46USD und verzeichnet ein Minus von -1,82 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 88,26USD und verzeichnet ein Minus von -1,13 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.178,50 USD +0,04 % Platin 1.702,50 USD -0,87 % Kupfer London Rolling 14.393,74 USD +0,09 % Aluminium 3.103,86 USD -0,16 % Erdgas 3,100 USD +1,11 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Minus von -1,82 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 06.10.26, 17:29 Uhr.