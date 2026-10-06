Emmys wechseln vom Fernsehen zu Prime Video

Die Preise sollen darüber aber ohne Abo anzusehen sein und weiter im September verliehen werden, hieß es. Es handele sich zunächst um eine sechsjährige Vereinbarung. Die Partnerschaft stelle sicher, "dass die wichtigsten Auszeichnungen im Fernsehen sich auch weiterhin an die sich wandelnde Medienlandschaft anpassen und die Zukunft des Fernsehkonsums mitgestalten", hieß es zur Begründung.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Jahrzehnten im klassischen US-Fernsehen wechseln die Emmy Awards ins Streaming. Ab 2027 wird die wichtigste US-Fernsehpreisverleihung bei Prime Video übertragen, wie die Television Academy mitteilte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Emmys kämpfen mit sinkenden Zuschauerzahlen



Mit dem Wechsel endet ein jahrzehntelang praktiziertes Modell im klassischen US-Fernsehen. Bislang wechselte die Übertragung der Emmys zwischen den Sendern ABC, CBS, Fox und NBC.

Die Entscheidung dürfte auch Kritik aufwerfen. Amazon ist nicht nur Übertragungspartner, sondern auch bedeutender Produzent und Emmy-Wettbewerber. Branchenbeobachter hatten bereits im Vorfeld bezweifelt, dass ein Wechsel vom klassischen Fernsehen zu einem Streamingdienst die grundlegenden Probleme der Preisverleihung lösen könne. Die Emmys kämpfen mit sinkenden Zuschauerzahlen.

Die Emmys werden seit 1949 vergeben und zählen zu den wichtigsten Preisen der US-Unterhaltungsbranche. Ausgezeichnet werden herausragende Fernsehproduktionen sowie Schauspielerinnen, Schauspieler und andere Beteiligte./apo/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 226,7 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 17:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +34,42 %/+60,86 % bedeutet.





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