UBS-Chef Ermotti
Müssen in den USA vertreten sein
- UBS-Chef betont Bedeutung des US-Geschäfts
- Wachstum sieht die Großbank auch in Asien
- 40 Prozent der Millionäre leben in den USA
ZÜRICH (dpa-AFX) - Der UBS -Chef hat erneut die Bedeutung des US-Geschäfts für die Großbank betont. In den USA und Asien sehe man weiteres Wachstum: Als wahrer globaler Vermögensverwalter müsse man in den USA vertreten sein, um erfolgreich zu sein, sagte Sergio Ermotti im US-Fernsehsender CNBC.
40 Prozent der Millionäre auf der Welt würden in den USA leben. Die Großbank investiere daher weiter in die Kapazitäten vor Ort, um dort wettbewerbsfähig zu bleiben./ys/jb/AWP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 43,36 auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2026, 17:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5127. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,86CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von +1,84 %/+38,87 % bedeutet.