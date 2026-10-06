Der Börsen-Tag
Börsen im Plus: SGL Carbon springt fast 11 %, Rheinmetall fällt zurück
Grüne Vorzeichen in Deutschland und den USA: US 500 und SDAX führen die Indizes an. SGL Carbon und Constellation Energy springen kräftig, während Rheinmetall deutlich nachgibt.
Foto: Philipp Schulze - dpa
Entwicklung der Indizes### Börsen im Plus: US 500 und SDAX führen die Gewinne an Die deutschen und US-amerikanischen Aktienindizes verzeichnen heute durchweg Kursgewinne. Am stärksten legt unter den betrachteten Indizes der US 500 zu: Er steigt um 0,86 Prozent auf 7.838,72 Punkte. Knapp dahinter folgt der SDAX mit einem Plus von 0,81 Prozent auf 18.361,76 Punkte. Der US 30 gewinnt 0,64 Prozent und steht bei 51.599,75 Punkten. Damit liegen beide US-Indizes vor dem DAX, der um 0,49 Prozent auf 25.444,79 Punkte zulegt. Auch der TecDAX entwickelt sich mit einem Anstieg von 0,56 Prozent auf 4.105,59 Punkte etwas stärker als der deutsche Leitindex. Das geringste Plus weist der MDAX auf. Er steigt um 0,21 Prozent auf 30.569,48 Punkte. Insgesamt reicht die Spanne der Kursgewinne damit von 0,21 bis 0,86 Prozent. Während in Deutschland der SDAX die stärkste Entwicklung zeigt, führt der US 500 den Vergleich aller sechs Indizes an.
DAX: Hochtief vorne, Rheinmetall am EndeHochtief führte den DAX mit einem Plus von 2,59 Prozent an. Dahinter lagen Deutsche Börse mit 2,42 Prozent und Continental mit 2,34 Prozent. Auf der Verliererseite gab Daimler Truck Holding 0,94 Prozent nach, Deutsche Telekom verlor 1,60 Prozent. Rheinmetall bildete mit einem Minus von 3,70 Prozent das Schlusslicht.
MDAX: AUMOVIO steigt kräftigAUMOVIO war mit einem Zuwachs von 4,45 Prozent stärkster MDAX-Wert. Jenoptik legte 4,16 Prozent zu, Sartorius Vz. gewann 3,10 Prozent. Am stärksten unter Druck standen TKMS mit minus 3,86 Prozent und HENSOLDT mit minus 5,21 Prozent. flatexDEGIRO verlor 6,47 Prozent und verzeichnete damit den größten Rückgang.
SDAX: SGL Carbon deutlich im PlusSGL Carbon kletterte im SDAX um 10,79 Prozent und setzte sich damit an die Spitze. Medios gewann 6,41 Prozent, ASTA Energy Solutions 6,23 Prozent. Die schwächsten Werte waren 1&1 mit minus 2,27 Prozent, OHB mit minus 3,59 Prozent und Deutsche Euroshop mit minus 5,66 Prozent.
TecDAX: Jenoptik führt, HENSOLDT schwachJenoptik stand mit einem Plus von 4,16 Prozent an der TecDAX-Spitze. Sartorius Vz. stieg um 3,10 Prozent, SAP um 2,15 Prozent. Evotec verlor 2,20 Prozent. Größere Abschläge verbuchten OHB mit minus 3,59 Prozent und HENSOLDT mit minus 5,21 Prozent.
US 30: Cisco Systems vorne – Angaben zu Flopwerten ebenfalls positivCisco Systems führte den US 30 mit einem Plus von 2,14 Prozent an, gefolgt von Caterpillar mit 1,97 Prozent und The Home Depot mit 1,76 Prozent. Als Flopwerte sind Caterpillar und The Home Depot mit denselben positiven Veränderungen aufgeführt. Procter & Gamble legte ebenfalls zu, und zwar um 1,75 Prozent.
US 500: Constellation Energy mit stärkstem ZuwachsConstellation Energy gewann 13,67 Prozent und führte damit die Topwerte im US 500 an. Corteva stieg um 10,98 Prozent, Vistra um 10,25 Prozent. Auch die aufgeführten Flopwerte notierten im Plus: KKR, Nisource und Texas Pacific Land legten jeweils 1,63 Prozent zu.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte