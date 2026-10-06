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    Besonders beachtet!

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    Seagate Technology Holdings Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 06.10.2026

    Kursbewegung von -8,87 % bei Seagate Technology Holdings am 06.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Seagate Technology Holdings Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 06.10.2026
    Foto: Sundry Photography - 328659349

    Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

    Seagate Technology Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2026

    Mit einer Performance von -8,87 % musste die Seagate Technology Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Seagate Technology Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,86 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 719,00, mit einem Minus von -8,87 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Seagate Technology Holdings Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,94 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die Seagate Technology Holdings Aktie damit -9,80 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Seagate Technology Holdings um +203,99 % gewonnen.

    Während Seagate Technology Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,81 %.

    Seagate Technology Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,80 %
    1 Monat -0,55 %
    3 Monate -2,94 %
    1 Jahr +236,69 %
    Stand: 06.10.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

    Es gibt 227 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 165,09 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 06.10. - US Tech 100 stark +0,75 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Zweistelliges Monatsplus: Ist Seagate Technology Holdings jetzt interessant?


    Seagate Technology Holdings erzielte ein deutliches Plus und notiert nun bei 813,00 €. Der Oktober rückt in den Mittelpunkt der Bewertung.

    Seagate Technology Holdings Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Seagate Technology Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Seagate Technology Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Seagate Technology Holdings

    -9,60 %
    -10,62 %
    -0,55 %
    -2,69 %
    +238,32 %
    +1.051,58 %
    +913,44 %
    +826,38 %
    ISIN:IE00BKVD2N49WKN:A3CQU7
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