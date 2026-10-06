ComplianceQuest und Zolon PCS wurden ausgewählt, um das unternehmensweite Qualitätsmanagementsystem der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zu modernisieren

Die KI-gestützte „Connected Quality, Risk and Compliance“ (QRC)-Plattform von ComplianceQuest wird im Rahmen des fünfjährigen Cloud Quality Management System BPA von Zolon PCS FDA-weit bereitgestellt

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 6. Oktober 2026 / ComplianceQuest, ein führender Anbieter von KI-gestützten, vernetzten Systemen für Qualität, Risiko und Compliance (QRC), und Zolon PCS, ein Anbieter sicherer, auf den Auftrag ausgerichteter IT-Dienstleistungen für Bundesbehörden, gaben heute bekannt, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) ihre unternehmensweiten Qualitätsmanagementabläufe auf der ComplianceQuest-Plattform modernisieren wird. Die Initiative wird im Rahmen des Rahmenvertrags (BPA) der FDA für das Cloud-Qualitätsmanagementsystem umgesetzt, einer auf fünf Jahre angelegten Vereinbarung, die an Zolon PCS als Hauptauftragnehmer vergeben wurde, wobei ComplianceQuest als Plattformpartner fungiert.

Gemeinsam werden ComplianceQuest und Zolon PCS die FDA dabei unterstützen, eine moderne, sichere und KI-gestützte Qualitätsmanagementlösung zu implementieren, die auf der Salesforce FedRAMP Government Cloud-Plattform basiert. Die Lösung soll die Compliance stärken, die Konsistenz verbessern, Qualitätsprozesse optimieren und einen besseren Überblick über alle Zentren und Dienststellen der FDA ermöglichen.

Die Initiative konzentriert sich auf vier Schwerpunkte:

Vernetzte Qualitätsabläufe: Zusammenführung von Dokumentenkontrolle, Schulungen, Änderungsmanagement, CAPA, Audits und anderen Schlüsselprozessen in Verbindung mit der Berichterstattung, um eine einheitliche Umsetzung über Standorte, Funktionen und Organisationseinheiten hinweg zu unterstützen.

Vertrauenswürdige Daten und unternehmensweite Transparenz: Schaffung einer zentralisierten Grundlage für Qualitäts-, Risiko- und Compliance-Daten mit lückenloser Rückverfolgbarkeit und Echtzeit-Einblicken in der gesamten Behörde.

Intelligenz und Automatisierung: Einsatz von KI und intelligenter Automatisierung, um Untersuchungen zu beschleunigen, relevante Erkenntnisse hervorzuheben, aufkommende Risiken zu identifizieren und bessere Entscheidungen zu unterstützen.

Sichere, skalierbare Bereitstellung für Bundesbehörden: Kombination einer Plattform, die für große Nutzergruppen, wachsende Datenmengen und sich weiterentwickelnde regulatorische Anforderungen ausgelegt ist, mit der Fachkompetenz von Zolon PCS in den Bereichen Cloud, Cybersicherheit, Systemintegration und agile Bereitstellung für Bundesbehörden.