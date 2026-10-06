🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    ComplianceQuest und Zolon PCS wurden ausgewählt, um das unternehmensweite Qualitätsmanagementsystem der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zu modernisieren

    Die KI-gestützte „Connected Quality, Risk and Compliance“ (QRC)-Plattform von ComplianceQuest wird im Rahmen des fünfjährigen Cloud Quality Management System BPA von Zolon PCS FDA-weit bereitgestellt

     

    TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 6. Oktober 2026 / ComplianceQuest, ein führender Anbieter von KI-gestützten, vernetzten Systemen für Qualität, Risiko und Compliance (QRC), und Zolon PCS, ein Anbieter sicherer, auf den Auftrag ausgerichteter IT-Dienstleistungen für Bundesbehörden, gaben heute bekannt, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) ihre unternehmensweiten Qualitätsmanagementabläufe auf der ComplianceQuest-Plattform modernisieren wird. Die Initiative wird im Rahmen des Rahmenvertrags (BPA) der FDA für das Cloud-Qualitätsmanagementsystem umgesetzt, einer auf fünf Jahre angelegten Vereinbarung, die an Zolon PCS als Hauptauftragnehmer vergeben wurde, wobei ComplianceQuest als Plattformpartner fungiert.

     

    Gemeinsam werden ComplianceQuest und Zolon PCS die FDA dabei unterstützen, eine moderne, sichere und KI-gestützte Qualitätsmanagementlösung zu implementieren, die auf der Salesforce FedRAMP Government Cloud-Plattform basiert. Die Lösung soll die Compliance stärken, die Konsistenz verbessern, Qualitätsprozesse optimieren und einen besseren Überblick über alle Zentren und Dienststellen der FDA ermöglichen.

     

    Die Initiative konzentriert sich auf vier Schwerpunkte:

     

    • Vernetzte Qualitätsabläufe: Zusammenführung von Dokumentenkontrolle, Schulungen, Änderungsmanagement, CAPA, Audits und anderen Schlüsselprozessen in Verbindung mit der Berichterstattung, um eine einheitliche Umsetzung über Standorte, Funktionen und Organisationseinheiten hinweg zu unterstützen.
    • Vertrauenswürdige Daten und unternehmensweite Transparenz: Schaffung einer zentralisierten Grundlage für Qualitäts-, Risiko- und Compliance-Daten mit lückenloser Rückverfolgbarkeit und Echtzeit-Einblicken in der gesamten Behörde.
    • Intelligenz und Automatisierung: Einsatz von KI und intelligenter Automatisierung, um Untersuchungen zu beschleunigen, relevante Erkenntnisse hervorzuheben, aufkommende Risiken zu identifizieren und bessere Entscheidungen zu unterstützen.
    • Sichere, skalierbare Bereitstellung für Bundesbehörden: Kombination einer Plattform, die für große Nutzergruppen, wachsende Datenmengen und sich weiterentwickelnde regulatorische Anforderungen ausgelegt ist, mit der Fachkompetenz von Zolon PCS in den Bereichen Cloud, Cybersicherheit, Systemintegration und agile Bereitstellung für Bundesbehörden.

     

    Seite 1 von 3 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    ComplianceQuest und Zolon PCS wurden ausgewählt, um das unternehmensweite Qualitätsmanagementsystem der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zu modernisieren ComplianceQuest_10-06-2026_DEPRcomDie KI-gestützte „Connected Quality, Risk and Compliance“ (QRC)-Plattform von ComplianceQuest wird im Rahmen des fünfjährigen Cloud Quality Management System BPA von Zolon PCS FDA-weit bereitgestellt TAMPA, FL / …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     